Uluslararası Af Örgütü: Libya'da mülteciler ve göçmenler savaş ve hak ihlalleri döngüsünde mahsur... - Son Dakika
BBC

Uluslararası Af Örgütü: Libya'da mülteciler ve göçmenler savaş ve hak ihlalleri döngüsünde mahsur...

Uluslararası Af Örgütü, Libya'yla ilgili raporunu bugün kamuoyuna açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü: Libya'da mülteciler ve göçmenler savaş ve hak ihlalleri döngüsünde mahsur..., System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, Libya'yla ilgili raporunu bugün kamuoyuna açıkladı. Raporda, "Mülteciler ve göçmenler, savaş ve hak ihlalleri döngüsünde mahsur kaldı" denildi.

Rapor, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun yeni "Göç Anlaşması"nı duyurmasından bir gün sonra yayımlandı.

"Hayatla ölüm arasında: Libya'nın hak ihlalleri döngüsünde mahsur kalan mülteciler ve göçmenler" başlıklı raporda, göçmen ve mültecilerin ülkeden çıkabilmek için hayatlarını tehlikeye attığı, bu döngüden kurtulabilmek için güvenli ve yasal çıkış yollarına dair hiçbir umudun olmadığını belirtti.

Raporda ayrıca Libya'daki ağır ihlallere yer verildi.

Bu ihlaller arasında hukuka aykırı öldürmeler, zorla kaybetmeler, işkence ve diğer türde kötü muamele, tecavüz ve diğer türde cinsel şiddet, keyfi gözaltı, zorla çalıştırma ve sömürü gibi suçlar yer alıyor.





600 binden fazla göçmenin varış yeri

Raporda silahlı çatışma ve güvensizliğe rağmen Libya'ın çatışmalardan, zulümden ve yoksulluktan kaçan ya da daha iyi yaşam fırsatları arayan yabancı uyruklular için hem bir varış yeri hem de geçiş ülkesi olmaya devam ettiği ifade edildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, Mart ve Nisan 2020 arasında, Libya'da ağırlıklı olarak Nijer (yüzde 21), Mısır (yüzde 16), Çad (yüzde 16), Sudan (yüzde 13) ve Nijerya (yüzde 8) olmak üzere yaklaşık 600 bin mülteci ve göçmen yaşadı.

21 Eylül itibariyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne toplam 46 bin 247 kişi kaydoldu.

Veriler, Libya'daki mülteci ve göçmen çocukların yüzde 24'ünün refakatsiz olduğunu da gösterdi.





5 binden fazla kişi sınır dışı edildi

Göçmen ve mülteci nüfusunun yaklaşık yarısı (yüzde 49) batı Libya'da yoğunlaşıyor.

Rapora göre Libya Ulusal Ordusu tarafından 5 bin 65 göçmen ve mülteci itiraz hakları olmaksızın sınır dışı edildi. Bu sayının içerisinde 2 bin 672 Mısır vatandaşı bulundu. Sınır dışı edilen insanlardan 2 bin 393 kişi ise Çad, Mali, Nijerya, Nijer ve Somali vatandaşı.

'AB, politikalarına devam etti'

Rapor ayrıca Libya'da karaya çıkan kişilerin, Trablus Tütün Fabrikası gibi gizli gözaltı merkezlerine götürülmesi ve Libya'nın doğu bölgelerinden gelen binlerce mülteci ve göçmenin yargısız sınır dışı edilmesi gibi olayların ayrıntılarına da yer veriyor.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Diana Eltahawy raporla ilgili olarak, "Yıllardır süregelen savaşın yakıp yıktığı Libya, daha iyi bir hayat arayışındaki mültecilere ve göçmenlere daha da düşmanca davranan bir ülkeye dönüştü" dedi.

Mültecilerin ve göçmenlerin, çok çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kaldığını belirten Eltahawy şimdi ise ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dayalı iddialarla haksız yere COVID-19'u yaymakla suçlandığını ifade etti.

Eltahawy, "Tüm bunlara rağmen, AB ve üye devletler, 2020'de bile insan hayatı ve onurunu utanç verici şekilde hiçe sayarak, on binlerce kişiyi hak ihlalleri döngüsünde mahsur bırakan politikalar uygulamaya devam etti" diye konuştu.

"Erkekleri dövüyor, kadınlara tecavüz ediyorlardı"

Uluslararası Af Örgütü'nün Libya raporunda, çocukken Somali'de Eş Şebap örgütütünden kaçtıktan sonra 2017-2019 yılları arasında Libya'da yaşayan Ahmet isimli birinin tanıklığına da yer verildi:

"Bir gece saat 03: 00'te birtakım suçlular evimize geldi. Eşimi dövdüler, ben de karşı koydum. Bacağımdan bıçakladılar ve 'Kıpırdarsan eşini vururuz' dediler.

"Bizi kaçırdılar ve Trablus dışındaki bir hangara götürdüler. Kişi başı 20 bin dolar istediler. Hangarda Somali'den, Eritre'den, Etiyopya'dan gelen 16-17 kişi vardı. 15 gün kadar orada kaldık.

"İnsanları dövdüler. Gider gitmez sizi soyuyorlar; erkekleri dövüyor, kadınlara ise tecavüz ediyorlardı. İki hafta sonra bir fırsatını bulup kaçtım."

Af Örgütü, Mülteci, Savaş, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:32

Son Dakika Dünya Uluslararası Af Örgütü: Libya'da mülteciler ve göçmenler savaş ve hak ihlalleri döngüsünde mahsur... - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı         
17:36
UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak         
17:09
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü         
16:19
Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi         
15:57
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Af Örgütü: Libya'da mülteciler ve göçmenler savaş ve hak ihlalleri döngüsünde mahsur... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei