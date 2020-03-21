Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ı koronavirüs nedeniyle düşünce suçlularını serbest bırakmaya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ı koronavirüs nedeniyle düşünce suçlularını serbest bırakmaya çağırdı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ı koronavirüs nedeniyle düşünce suçlularını serbest bırakmaya çağırdı

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Mısır yönetimine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mahkumlara da bulaşmasını engellemek için düşünce suçlularını serbest bırakması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ı koronavirüs nedeniyle düşünce suçlularını serbest bırakmaya çağırdı, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Mısır yönetimine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mahkumlara da bulaşmasını engellemek için düşünce suçlularını serbest bırakması çağrısında bulundu.

Örgütün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık, hijyen ve altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı ve aşırı kalabalık olan Mısır cezaevlerinde koronavirüsün yayılmasından endişe ediliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Mısır hapishanelerinin uzun yıllardır gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve barışçıl eleştirmenlerle dolu" olduğu dile getirildi.

Virüsün ülkede yayılmasıyla birlikte hapishanedeki mahkumların sağlığıyla ilgili endişelerin arttığı kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle Mısır'daki yetkilileri hoşgörü göstermeye ve hayat kurtarabilecek acil önlemler almaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8'e, vaka sayısı da 285'e yükselmişti.

Af Örgütü, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:18 Kaynak: AA

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