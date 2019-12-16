Uluslararası Af Örgütü'nden İran raporu - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, İran'da yaşanan eylemlerde 304 kişinin öldürüldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.



İran'da yaşanan karışıklıklara ilişkin son raporunu açıklayan Uluslararası Af Örgütü, geçtiğimiz ay patlak veren hükümet karşıtı eylemlerde en az 304 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Londra merkezli örgüt, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin de gözaltına alındığını belirterek, "15-18 Kasım tarihlerinde binlerce kişi yaralandı. İranlı yetkililer İran'ın gaddar baskısının haykırılmasını engellemek için gazeteciler, insan hakları savunucuları ve öğrencilerin yanı sıra binlerce eylemciyi gözaltına alıyor" ifadelerine yer verdi.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 6 Aralık'ta açıkladığı raporda en az 208 kişinin öldürüldüğünü ancak gerçek sayının çok daha fazla olabileceğini bildirmişti. Uluslararası Af Örgütü ise daha önce yayınladığı raporunda en az 208 kişinin öldürüldüğünü açıklamış ancak, İranlı yetkililer Af Örgütü'nün açıklamasını reddetmişti. İran'da artan petrol fiyatlarının ardından yüzlerce kişi İran sokaklarında eylem başlamıştı. Gösteriler kısa süre içinde hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü. Eylemciler üst düzey yetkililerin posterlerini ateşe vermiş ve hükümeti istifaya çağırmıştı. - LONDRA