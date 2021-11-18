Uluslararası Af Örgütü: Nijerya'da 17 ayda 11 bin 200 kadın tecavüze uğradı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Nijerya'da 17 ayda 11 bin 200 kadın ve kız çocuğunun tecavüze uğradığı bildirildi.

Örgütün yayımladığı "Nijerya: Üzücü Bir Yolculuk; Tecavüzden Kurtulan Kadınlar ve Kız Çocukları için Adalete Erişim" başlıklı raporda, ülkede kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin artmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, Mart 2020-Ağustos 2021 aylarında ülkede genelinde 11 bin 200 kadın ve kız çocuğunun "korkunç tecavüze" uğradığı kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Osai Ojigho, yaptığı açıklamada, Nijeryalı hükümetinin, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda "olağanüstü hal" ilan etmesine rağmen bu sorunun devam ettiğini söyledi.

Ojigho, ülkede kaydedilen tecavüz vakalarının çoğunun terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde olduğunu ifade etti.

Nijerya'daki tecavüz krizini hak ettiği ciddiyetle çözmek için somut adımlar atılmadığını altını çizen Ojigho, "Hayatta kalanların adalete ulaşmasını giderek zorlaştıran ve faillerin ağır insan hakları ihlallerinden kurtulmalarına izin veren bir sistem tarafından kadınlar ve kız çocukları, haklarını arama konusunda başarısız olmaya devam ediyor." dedi.

Ojigho, toplum arasında tecavüze uğradığı için suçlanma korkusunun, hayatta kalanların adalet aramasını engelleyen tehlikeli bir sessizlik kültürü yarattığını söyledi.