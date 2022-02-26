Uluslararası Af Örgütü: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları "savaş suçu" teşkil edebilir - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının "savaş suçu" teşkil edebileceğini bildirdi.

İngiltere merkezli örgütten yazılı açıklamada, örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın 3 saldırıya ilişkin çalışmasının sonuçları paylaşıldı.

Laboratuvarda fotoğraf, video ve uydu görüntülerini içeren dijital deliler üzerinden 24 Şubat'ta Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısının ilk saatlerinde Vuhledar, Kharkiv ve Uman'da gerçekleştirdiği 3 saldırı analiz edildi.

Örgütün belgelediği en ölümcül saldırı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te Vuhledar bölgesindeki bir hastanenin yakınına yerel saatle 10.30'da yapıldı. Hastane yakınına isabet eden balistik füze saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Uluslararası Af Örgütünün araştırmacılarına konuşan yerel bir kaynak, 2 kadın ve 2 erkeğin hayatını kaybettiğini, yaralananlar arasında ise 6 sağlık çalışanının bulunduğunu söyledi. Bu saldırıda kullanılan silahın kalıntılarını fotoğraflar üzerinden inceleyen örgütün silah uzmanı, saldırıda 9M79 Toçka balistik füzesinin kullanıldığını tespit etti.

Diğer bir saldırı, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv bölgesinde yerel saatle 08.00 sularında gerçekleştirildi. Bu saldırı da en az 1 sivil erkeğin ölümüne, 2 sivil kadının yaralanmasına ve büyük bir yangın hasarına neden oldu. Apartmanlar arasında oluşan büyük krater, saldırıda kullanılan silahın büyük olasılıkla tek bir büyük füze veya roket olduğunu gösteriyor.

24 Şubat'ta Çerkası bölgesindeki Uman'da saat 07.00'de gerçekleştirilen bir diğer saldırıda ise 1 sivil erkek hayatını kaybetti ve yakınında bulunan bir restoran da zarar gördü.

"Rus ordusu sivillerin yaşamını açıkça hiçe sayıyor"

Örgüt, belgelediği üç olay üzerine, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında sivil bölgelere ve koruma altında olan hastane gibi yapılara gelişigüzel saldırılarda bulunduğunun altını çizdi.

"Belgelenen olaylarda en az 6 sivilin hayatını kaybettiğini ve en az 12 sivilin yaralandığını" duyuran örgüt, "Gelişigüzel saldırılar uluslararası insancıl hukukun (savaş hukuku) ihlalidir ve savaş suçu teşkil edebilir." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard de konuya ilişkin açıklamasında, Rus ordusunun, yoğun nüfuslu bölgelerde balistik füzeler ve geniş alanları etkileyen diğer patlayıcı silahları kullanarak sivillerin yaşamını açıkça hiçe saydığının altını çizdi.

Bu saldırılardan bazılarının "savaş suçu" teşkil edebileceğine dikkati çeken Callamard, "Yalnızca hassas güdümlü silahlar kullandığına dair yanlış iddiada bulunan Rusya hükümeti bu saldırıların sorumluluğunu üstlenmelidir." dedi.

Callamard, Rusya birliklerinin, savaş hukukunu ihlal eden, gelişigüzel saldırılara "derhal" son vermesi çağrısı yaparak "Sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan balistik füzeler ve hedef hassasiyeti olmayan diğer patlayıcı silahların kullanımına devam edilmesi mazur görülemez." değerlendirmesinde bulundu.