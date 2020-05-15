Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'dan kadın aktivistleri salıvermesini istedi - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suudi Arabistan'a, 2 yıldır tutuklu kadın insan hakları aktivistlerini bir an önce şartsız olarak serbest bırakma çağrısında bulundu.



Suudi Arabistan'ın kadın aktivistleri tutuklamasının ikinci yılında Uluslararası Af Örgütü'nün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, aktivistlerin serbest bırakılması talep edildi.



Açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz'e seslenilerek, "Kral Selman, insan hakları savunucuları ve aktivistler parmaklıklar ardındayken ilerici reformlardan bahsetmek mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.



"Barışçıl kadın aktivistler çalışmaları nedeniyle hedef alındıkça Suudi Arabistan'da 'reform kampanyasının' güvenilir olması mümkün değil." denilen açıklamada, kadın aktivistlerin değişimin gücü olduğu belirtilerek, "Onları bir an önce şartsız olarak serbest bırakın." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, "Suudi Arabistan'ın yargıyı kadın aktivistlerin boynunda bir kılıç olarak kullanmayı bırakmasının vakti geldi." denildi.



Suudi Arabistan, Mayıs 2018'de kadın haklarını savunan aktivistlerini tutuklamış savcılık ise bazı kadınlara "ulusal güvenlikle" ilgili suçlamalarda bulunmuştu. Tutuklanan kadınlar hakkında işkence iddiaları gündeme gelmişti. Suudi Arabistan makamları tutukluların sayısına ilişkin açıklama yapmadı.