Uluslararası Af Örgütü: Tunus'ta milletvekillerine yönelik siyasi soruşturmalar sonlandırılmalı - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü: Tunus'ta milletvekillerine yönelik siyasi soruşturmalar sonlandırılmalı

09.04.2022 11:43
Uluslararası Af Örgütü: Tunus'ta milletvekillerine yönelik siyasi soruşturmalar sonlandırılmalı

Uluslararası Af Örgütü, Tunus makamlarına, "milletvekillerine yönelik siyasi soruşturmanın sonlandırılması, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı duyulması" çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Tunus makamlarına, "milletvekillerine yönelik siyasi soruşturmanın sonlandırılması, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı duyulması" çağrısında bulundu.

Af Örgütü, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisinin çalışmalarını askıya almasına karşı çıkarak 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleyen milletvekillerini "darbe girişimi" ile suçlaması ve haklarında soruşturma başlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Milletvekillerine karşı "siyasi güdümlü cezai soruşturmaların adli taciz" anlamı taşıdığı kaydedilen açıklamada, bunun Meclis üyelerinin ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme haklarını kullanmasını engellemeye yönelik bir girişim olduğu vurgulandı.

Af Örgütü, Tunus'un insan hakları alanındaki uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların korunması, güçlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Tunus makamlarının bir dizi baskıcı hamlesinin sonuncusu olduğuna işaret edilen soruşturmaların derhal durdurulması gerektiği aktarıldı.

Meclisin feshedilme süreci ve milletvekillerine açılan soruşturmalar

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisinin çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi bir oturum düzenlemişti.

Meclisteki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda, Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Düzenlenen çevrim içi oturumu "yasa dışı" olarak nitelendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise aynı gün "Meclisi feshettiğini" duyurmuştu.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ise Meclisin feshedilmesi kararını reddettiğini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından 1 Nisan'da Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesinde ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Milletvekillerine yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirilmişti.

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Son dakika haberleri: Tunus'ta milletvekilleri Terörle Mücadele'de ifade vermeye devam ediyor Son dakika haberleri: Tunus'ta milletvekilleri Terörle Mücadele'de ifade vermeye devam ediyor

Uluslararası Af Örgütü, cumhurbaşkanı, Darbe, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü: Tunus'ta milletvekillerine yönelik siyasi soruşturmalar sonlandırılmalı - Son Dakika


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