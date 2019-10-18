Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunda 'savaş suçu işlendiğini' iddia etti
1 saat önce
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon sırasında, “ savaş suçu işlendiğini” iddia etti.
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon sırasında, "savaş suçu işlendiğini" iddia etti.
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Türk ordusunun ve desteklediği Suriyeli askeri unsurların operasyonlarının, "hukuka aykırı bir şekilde sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da "ciddi ihlaller" ve "savaş suçu teşkil" ettiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:42
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