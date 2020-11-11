Uluslararası Af Örgütü ve UNSMIL, Libyalı aktivist Hanan Barasi'nın öldürülmesini kınadı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libyalı aktivist ve avukat Hanan Barasi'nin öldürmesini kınayarak ülkede güven ve adalet sağlamasını istedi.

Libya'da siyasi gelişmeleri takip eden ve milisleri eleştiren Libyalı aktivist ve avukat Hanan Barasi, dün gerçekleştirdiği canlı yayından birkaç saat sonra Bingazi kentinde suikasta uğradı. Bingazi'deki 20. Caddede gerçekleştirilen silahlı saldırının sonucu Barasi hayatını kaybetti. Olay ardından Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve Uluslararası Af Örgütü'nden açıklamalar geldi. UNSMIL, Barasi'nın öldürmesini kınayarak yolsuzluk, güç kullanımı ve insan hakları ihlallerine karşı duran ve eleştiren bir ses olduğunu söyledi. Saldırıya ilişkin hızlı ve kapsamlı bir soruşturmanın yapılacağını duyuran UNSMIL, yetkililere seslenerek ülkedeki krizine son koymaya güven ve adalet sağlamaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü ise, Barasi'nin milislere yönelik eleştirileri nedeniyle sadece kendisine değil kızına da tehdit mesajları geldiğini açıkladı. Uluslararası Af Örgütü, "Cinayetten bir gün önce Hafter'in yolsuzluğu hakkında konuştu" ifadesini kullanarak bu olayın siyaset eleştirileri yapan kadınların yaşadığı tehlikeleri öne çıkartıyor. Uluslararası Af Örgütü, gerekli soruşturmaların yapılarak saldırganların gereken cezayı almasının önemini vurguladı.

Yerel kaynaklara göre, Libyalı aktivist ve avukat Hanan Barasi, bir kaç gün önce Hafter'in oğlu ve Doğu hükümetinin İçişleri Bakanı'nın sert şekilde eleştirerek yolsuzlukla suçlamıştı. - BİNGAZİ