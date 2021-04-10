Uluslararası Af Örgütünden Çeçen mülteciyi sınır dışı edip Rusya'ya gönderen Fransa'ya tepki - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütünden Çeçen mülteciyi sınır dışı edip Rusya'ya gönderen Fransa'ya tepki

10.04.2021 13:53
Uluslararası Af Örgütünden Çeçen mülteciyi sınır dışı edip Rusya'ya gönderen Fransa'ya tepki, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Fransa'nın, insan haklarıyla ilgili yükümlülüklerine rağmen Çeçen bir sığınmacıyı sınır dışı edip Rusya'ya gönderdiğini duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Fransa'nın, insan haklarıyla ilgili yükümlülüklerine rağmen Çeçen bir sığınmacıyı sınır dışı edip Rusya'ya gönderdiğini duyurdu.

Amnesty Fransa şubesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, adının baş harfi G. olarak belirtilen Çeçen mültecinin, dün sabah Fransa'dan Rusya'ya gönderildiği belirtilerek "Bu karar insanlık dışı, rezil ve her şeyin ötesinde hukuksuzdur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransız Ulusal Mülteci Yasası Mahkemesinin 10 Mart'ta G'nin sığınmacı statüsünde olduğu ve Fransa'nın zulüm göreceği ihtimalini göz önüne alarak Rusya'ya sınır dışı etmemesi gerektiği kararı aldığı aktarıldı.

"Bu karar, Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerinin ihlalidir"

Ulusal Mülteci Yasası Mahkemesinin, sığınmacıların korunması konusunda uluslararası ve Avrupa yasalarını dikkate aldığı hatırlatılan açıklamada, bu yasaların bir kişinin işkence, kötü muamele hatta ölümle karşılaşabileceği ülkeye gönderilmemesini gerektirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Fransa, buna rağmen G'yi Rusya'ya gönderdi. G'nin hayatını, güvenliğini ve özgürlüğünü riske atan bu karar, Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerinin ihlalidir, tamamen hukuksuzdur." değerlendirmesi yapıldı.

Amnesty France, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e, G'nin Fransa'ya iadesi için gerekli önlemlerin alınması ve herkes ama özellikle Çeçen kökenliler için 1951 Cenevre Sözleşmesi'ndeki geri göndermeme ilkesine uyması çağrısında bulundu.

Twitter, Mülteci, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütünden Çeçen mülteciyi sınır dışı edip Rusya'ya gönderen Fransa'ya tepki - Son Dakika


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