Uluslararası Af Örgütünden Esed rejiminin işkence yasasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütünden Esed rejiminin işkence yasasına ilişkin açıklama Açıklaması

01.04.2022 13:15
Uluslararası Af Örgütünden Esed rejiminin işkence yasasına ilişkin açıklama Açıklaması

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin onayladığı işkenceyi "suç" sayan yasanın, onlarca yıllık devlet destekli insan hakları ihlallerini örtbas ettiği eleştirisinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin onayladığı işkenceyi "suç" sayan yasanın, onlarca yıllık devlet destekli insan hakları ihlallerini örtbas ettiği eleştirisinde bulundu.

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, Suriye'de alıkoyduğu binlerce sivili, işkence yaparak öldüren rejimin lideri Beşşar Esed'in işkenceyi suç kabul eden yasayı onayladığı belirtilerek "Ancak yasa, özellikle son 10 yılda Suriye güvenlik güçlerinin uyguladığı işkence, kötü muamele ve yargısız infazları gündemine almıyor." denildi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Lynn Maalouf, yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İşkenceyle mücadele konusunda uluslararası sözleşmelere uyan her türlü mevzuat girişimini memnuniyetle karşılıyoruz ancak yeni yasa, onlarca yıllık devlet destekli insan hakları ihlallerini örtbas ediyor." ifadesini kullandı.

Yeni yasanın, geçmişte işkenceye maruz kalan kişilere onarım sağlamadığının altını çizen Maalouf, şunları kaydetti:

"Tanıklar veya işkenceden kurtulan kişiler için koruma öngörmüyor ve işkenceden hayatta kalanların veya ölmeleri halinde ailelerinin tazminat alacağını belirtmiyor. En önemlisi de yasa, gelecekte gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde işkence uygulanmasını önleyecek herhangi bir tedbirden söz etmiyor."

"Bağımsız gözlemcilerin, Suriye'nin işkenceyle bilinen gözaltı merkezlerine erişimine izin verin"

Maalouf, Suriye rejimini, acilen bağımsız gözlemcilerin Suriye'nin işkenceyle bilinen gözaltı merkezlerine erişimine izin vermesi çağrısında bulunarak "Uzun yıllardır ölümlerle sonuçlanan kitlesel boyutta işkencenin uygulandığı bu merkezlere erişime izin verilmesi, devlet görevlileri eliyle işkence uygulanmasını engellemek konusunda gerçek bir niyeti gösteren ilk adım olacaktır. Ayrıca işkenceyle mücadele yasası, uluslararası insan hakları hukukuna uymak zorundadır. Bu da ilk adım olarak işkence ve zalimane, insanlık dışı veya diğer türde kötü muamele faillerinin hukuk mahkemelerinde ölüm cezasına başvurulmaksızın adil biçimde yargılanmasını sağlamak anlamına gelir." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, işkenceyi suç kabul eden yasayı onayladı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejim lideri Esed, işkenceyi suç kabul eden yasayı onayladı.

Sözde yasanın 16. maddesinde, işkence suçuna karışan kişi veya grupların, 3 yıl ile idam arasında değişen cezalara çarptırılacağı öne sürüldü.

Ancak göstermelik yasada suça karışan ve daha önceki yasalarda "dokunulmazlık" hakkına sahip işkenceci güvenlik ve ordu mensuplarının yargılanıp yargılanmayacağı merak konusu oldu.

Nitekim Suriye'de Baas Partisi, 1963'te ülkedeki iktidarı ele geçirmesinin ardından suç işleyen güvenlik ve ordu güçleri mensuplarının yargılanmasının önünü kesmişti.

Yasama, yürütme ve yargı gibi ülkenin temel organlarını yarım asrı aşkın süredir elinde tutan rejimin, iktidarını güçlendirmek ve muhalif sesleri bastırmak adına güvenlik birimlerindeki çalışanlarının yetkilerini artırdığı biliniyor.

Rejim tarafından 1969, 2008 ve 2011'de yapılan düzenlemelerle güvenlik birimi unsurları, askeri polis mensupları ve iş birlikçilerinin yargılanması engellenmişti.

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Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları, Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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