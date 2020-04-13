Uluslararası Af Örgütünden Myanmar'a yasal düzenleme çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar hükümetine, ülkede fikir özgürlüğü ve protesto hakkını hedef alan baskıcı yasaları değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması çağrısında bulundu.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Örgütten yapılan yazılı açıklamada, mevcut yönetimin 4 yıldır iktidarda bulunmasına rağmen çok az yasal değişiklikte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle gazeteci ve aktivistlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında gözaltına alınmalarının endişe verici olduğuna işaret edilerek, Arakan ve Chin eyaletlerindeki internet kısıtlamasını protesto eden 5 öğrenci aktivistin de cezaevine gönderildiği hatırlatıldı.

Hükümetin parlamentoda meclis çoğunluğunu elinde bulundurdurmasına karşın baskıcı yasaları gözden geçirme ve iptal etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Myanmar hükümetine, tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması, barışçıl gösteriler sebebiyle hapsedilenlere yönelik suçlamaların düşürülmesi, insan hakları savunucularını, aktivistleri ve eleştirmenleri cezaevine göndermek için kullanılan baskıcı yasaları değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen örgütün üst düzey yöneticilerinden Clare Algar, Myanmar'da yetkililere yönelik en ufak bir eleştirinin hapisle sonuçlanabileceğinin altını çizdi.

Algar, sadece fikirlerini beyan eden çevre aktivistleri, şairler ve öğrencilerin bile gözaltına alındığı ve hatta yargılandıklarını kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.