Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti - Son Dakika

Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti

16.10.2020 08:53
Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü' kapsamında düzenlenen konferans, online olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü' kapsamında düzenlenen konferans, online olarak gerçekleşti.

Konferansa, ADÜ ve farklı üniversitelerden öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler ile arama-kurtarma dernek üyeleri katıldı. ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, afet risk ve kriz yönetimi kapsamında Merkez bünyesinde ADÜ Arama ve Kurtarma Ekibi ve Psiko-Sosyal Destek Hizmet ekibinin kurulduğunu belirtti. Merkezin AD-AFAM projesi kapsamında ADÜ destek elemanlarına yönelik olarak yangın, tahliye, arama ve kurtarma ve ilkyardım eğitimlerinin düzenleneceğini söyleyen Doç. Dr. Öter, Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman'a konuşmacı olarak katılımından dolayı teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, "Afetlerde Erken Uyarı ve Kamu Yönetiminin Toplumu İkna Kapasitesi" konusunda gerçekleştirdiği sunumunda, afet, erken uyarı ve ikna kavramlarını açıkladı.

Erken uyarıyı, ilgilileri önceden çeşitli yöntemlerle bilgilendirerek 'farkındalık' oluşturmak ve kendilerini tehlikeli bir durumdan kurtaracak zamanı kazandırmak şeklinde tanımlayan Karaman, ülkemizde ve dünyada yaşanan afetlerle ilgili erken uyarı konusundaki başarı ve başarısızlıkları açıkladı.

İkna unsurlarından bazılarının afet yönetiminde halkın iknası ile ilgisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Karaman, afetlerde iknada, 'nerede duracağını bilme tekniği, çünkü kelimesini iyi kullanma, yetkiyi kullanma, sosyal kanıt, ortak ilgi alanı oluşturma, kıtlık, ilgi çekici unsurlar/görseller kullanma' gibi unsurların kullanılmasının kamu yönetiminin toplumu ikna etmesinde başarıyı sağlayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından afet yönetimi ile ilişkili olan kurulları ve önemini açıklamasının ardından katılımcıların sorularını cevaplayarak sunumuna son verdi. Program Doç. Dr. Emine Gerçek Öter'in, Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman'a, katılımcılara ve konferansın düzenlemesine katkı sunan ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcılarına ve Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etmesi ile son buldu. - AYDIN

Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti
Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti
Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti
Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti
Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti

araştırma, 112 Acil, Karaman, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi
Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi "Kurtuluş Savaşı" olarak adlandırdı         
07:46
Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi         
07:34
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış         
15:10
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 09:02:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei