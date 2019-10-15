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Son Dakika Güncel Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı

Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı

1 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'inci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı, System.String[]

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'inci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'inci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Afrodisias kralı ve kraliçesinin seçilmesiyle başladı. Afrodisias kraliçesi, Karacasu Kaymakamlığı'nda görevli İkbal Görgülü oldu. Kral ise Hüseyin Alparslan Aytaç seçildi. Kral ve kraliçenin seçilmesinden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Daha sonra kortej yürüyüşüne geçildi. Kral ve kraliçenin eşlik ettiği kortej yürüyüşü, Belediye Meydanı'nda son buldu. Etkinlikle ilgili Vali Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra 'Ara Güler'den Seçkiler' adlı fotoğraf sergisi açıldı.


Ara Güler, Karacasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:59 Kaynak: DHA
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