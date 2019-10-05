Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kardeşlik üzerine kurulan Ahiliği önemsediklerini ve yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Karakaya, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ahilik Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, kaybolmaya yüz tutmuş değerleri Ahilik ile yeniden hatırlatıldığını anlattı.

Modern zamanın en çok özlem duyduğu insani değerlerin ve kardeşlik ruhunun, Ahilik ile yaşatılabileceğini hatırlatan Karakaya, Ahiliğin detaylarıyla anlatılamaması durumunda sadece bir kavram olarak konuşulacağını, üniversite olarak evrensel değerler çerçevesinde gelecek nesillere ulaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

Karakaya, Anadolu toplumunun en kıymetli değerlerinden birisinin de Ahilik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ahilik öğretilerini bir miras olarak bizden sonraki gençliğe Ahi Evran Üniversitesi olarak bırakmak istiyoruz. Sempozyumlarla oluşan bilgiler, doğru ve kaynaklara dayanan veriler olacaktır. Ahilik doğru üretim ile ahlak ile çalışmayı insana öğreten bir sosyal toplum anlayışıdır. Kanaat etmeyi bilen bir toplum inşa etmenin yanı sıra, bilgili, öğrenen ve öğreten nesiller için çalışılmıştır. Yüzlerce yıl içerisinde Anadolu'da yetişmiş Mevlana, Yunus Emre gibi Ahi Evran da çevresini aydınlatan bir kandil olmuştur. Onların öğretilerini de yine üniversiteler topluma aktarmaya devam edecektir. Üniversitemizin kurulduğu günden bu yana taşıdığı isimle birlikte böyle bir misyonu her ortamda dile getiriyor ve bilimsel çalışmalarla da bunu uyguluyoruz. Bu misyon gereği tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi ve en önemlisi kardeşlik üzerine kurulan Ahiliği önemsiyoruz ve yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz."

Konuşmaların ardından, farklı oturumlarda devam eden sempozyumda, yaklaşık 200 bilim insanı katılıyor.