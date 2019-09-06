Son Dakika Haberleri: Uluslararası Akbaba Bilinçlendirme Günü
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Uluslararası Akbaba Bilinçlendirme Günü

1 saat önce

Eskişehir'de, fotokapan kurarak memeli yaban hayvanlar ile kuşların dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman yüksek mühendisi Emir Özay, dünyada ve Türkiye'de akbabalar için çok ciddi tehditlerin bulunduğunu söyledi.

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Eskişehir'de, fotokapan kurarak memeli yaban hayvanlar ile kuşların dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman yüksek mühendisi Emir Özay, dünyada ve Türkiye'de akbabalar için çok ciddi tehditlerin bulunduğunu söyledi.

Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da, Soyu Tükenmekte Olan Yaban Hayatı Güveninin Yırtıcı Kuşları Programı ve Şahin Koruma Güvencesi Programı tarafından 2009'dan beri her yılın eylül ayının ilk cumartesi günü Uluslararası Akbaba Bilinçlendirme Günü'nün olarak kabul edildiğini kaydetti.

Akbabaların adeta doğanın temizlik görevlileri olduğunu ifade eden Özay, şöyle konuştu:

" Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre ülkemizde görülen 4 akbaba türünden Mısır akbabası tehlikede, sakallı akbaba Avrupa'da tehdit altında, dünya genelinde ise tehdide yakın kategorilerinde yer alıyor. Kara akbaba Avrupa bazında düşük riskli kategorisinde olmasına rağmen dünya genelinde tehdide yakın kategoride. Dünyada ve ülkemizde akbabalar için hala çok ciddi tehditler vardır. Bunlar yaşama ve üreme alanlarının yok edilmesi, avcılık, besin kaynaklarının azalması ve en önemlisi zehirlenme. Tarım alanlarında kullanılan ilaçlar ile ölmek üzere olan çiftlik hayvanlarında kullanılan birçok ilaç, akbabaları ve daha birçok yırtıcı kuşu öldürmekte üreme başarısını düşürmektedir."

Özay, akbabaların telef olmuş hayvanların çürüyerek mikrop saçmadan önce ortadan kaldırılmasını sağladığını belirterek, akbabaların herhangi bir türünün neslinin sonra ermesinin ekolojik dengenin çeşitli alanlarında bozulmasına neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Eskişehir, Türkiye, Avrupa, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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