"Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası" gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası" Antalya'da yapıldı.

Spor diplomasisinin bir uzantısı olarak Türkiye'nin ev sahipliğindeki turnuvada, Akdeniz'de Türkiye merkezli dostluk, barış ve ortak gelecek teması işlendi.

Uluslararası organizasyonda katılımcılar, "FIFA 21" ve "Rocket League" oyunlarında ülkeleri adına yarıştı. 15 Akdeniz ülkesinin kayıt yaptırdığı turnuvada, 300'den fazla takım şampiyonluk için mücadele etti.

Elemelerin online şekilde gerçekleştiği mücadelelerde final etkinliği Antalya'da yapıldı.

FIFA 21 oyununda Türkiye adına "Futbolist" takımı, Rocket League oyununda ise İspanyol "Team Queso" şampiyonluğu elde etti.