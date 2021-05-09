Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda fikstür açıklandı! - Son Dakika

Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda fikstür açıklandı!

Büyük turnuva başlıyor!

The Academys organizatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda fikstür . Finali Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan turnuvanın başlangıcına sayılı günler kaldı. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala turnuva fikstürleri de paylaşıldı. Biz de sizler için oyun oyun fikstürleri derledik. ULUSLARARASI AKDENİZ ESPOR FİNAL FİKSTÜRÜ FIFA 21 Helios Gaming El Sueno Esports Futbolist (Ege Arseven) JoinKKLive NOM Gaming (NEissaT14) Olymbias Neapolis Esports fastPay Wildcats (Berkije Diabol Lebanon Esports Futbolist (iMertal) İstanbul Başakşehir Esports Karagümrük Espor Monaco Esports Futbolist (İsmail Can Yerinde) Community Winner NOM Gaming Rocket League MTP Esport Damage Inc fastPay Wildcats Hell Tiers Team Queso Rix.GG WYLDE Vikingos Project Eversio Blaze Esports Mortal Step UP 8 WeirdOneZ Team Singularity Velocity 9 Mannschaft Community Winner İlk adımının T.C. Cumhurbaşkanlığı destekleriyle Antalya'da düzenlendiği Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda dijital meşaleyi taşıyacak bir sonraki ülke KKTC olacak! Turnuvanın ödül havuzu ise totalde $7.500

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