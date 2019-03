Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisi doğduğunu belirterek, "Adına kısaca 'akıllı ulaşım' dediğimiz, 'bilişim destekli ulaşım' diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, özellikle kent...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisi doğduğunu belirterek, "Adına kısaca 'akıllı ulaşım' dediğimiz, 'bilişim destekli ulaşım' diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi." dedi.



Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın da katıldığı Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, teknolojik bir çağda yaşandığını, geçen yüzyılda teknoloji alanında kaydedilen gelişmelerin dünyayı çok köklü bir şekilde etkilediğini söyledi.



Bugün artık teknolojinin fethetmediği coğrafya, uygulanmadığı alanın neredeyse kalmadığına dikkati çeken Turhan, teknolojisiz yaşam sürmenin adeta imkansız hale geldiğini ifade etti.



Turhan, dünyada her şeyin baş döndürücü bir hızla değişerek geliştiğini, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin, erişim altyapılarıyla doğru orantılı olduğunu belirterek, bilişim değerlerinin de erişim yapılarının zenginliği haline dönüştüğünü dile getirdi.



Zamanla ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisinin doğduğunu ifade eden Turhan, şöyle konuştu:



"Adına kısaca 'akıllı ulaşım' dediğimiz, 'bilişim destekli ulaşım' diye de özetlenebilecek olan yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Artık alışkanlık haline geldiğinden çoğumuzun farkına bile varmadığı birçok akıllı ulaşım uygulaması her an çalışmakta ve gerek sürücülere gerekse yolculara hizmet vermekte."



Güvenlik ve konfor öncelik



Türkiye'de "tekerlek dönsün" anlayışıyla sadece memleketin her köşesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalardan, bugün teknolojiyi yollara uyarlayan akıllı yollara gelindiğini anımsatan Turhan, artık uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yol yapımının, en önemli öncelik ve hedef haline geldiğini söyledi.



Turhan, yol, araç ve yolcu arasında karşılıklı iletişimin sağlanmasıyla ortaya çıkan "akıllı ulaşım sistemleri"nin Türkiye'de etkin kullanılabilmesi ve yurt geneline yaygınlaştırılması için 2023 stratejisinin belirlendiğini ifade ederek, Akıllı Ulaşım Sistemleri 2023 Stratejisi'nin eylem planıyla somutlaştırılarak yol haritasının oluşturulduğunu bildirdi.



"Akıllı ulaşımın bileşenleriyle yolları akıllandırdık"



Birbirleriyle haberleşip ortak hareket eden araç ve yazılımların, yapılan hataları ve kazaların meydana gelme oranını azalttığını anlatan Turhan, gelişmiş ülkelerde bulunan affeden yol uygulamalarını Türkiye'de de uygulamaya başladıklarını dile getirdi.



Bakan Turhan, akıllı ulaşım sistemleri konusunda yapılan çalışmalara işaret ederek, "Biri ana merkez olmak üzere 18 akıllı ulaşım sistemleri merkezi ve kara yolu ağımızda bulunan 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile haberleşme altyapısı oluşturarak yollarımızı akıllı hale getiriyoruz. Bu hedef çerçevesinde 4 bin 733 kilometrenin planlamasını yaptık, şu ana kadar 505 kilometrelik kısmı tamamladık." diye konuştu.



Akıllı ulaşımın bileşenlerini oluşturarak yolları akıllandırdıklarını vurgulayan Turhan, "Amacımız yol boyunca araçlara güzergah, kaza önleme gibi konularda destek sunarak güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak." ifadesini kullandı.



Turhan, akıllı ulaşım hizmetlerinin temelinde insana verilen değerin olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak oluşturduğumuz ulaştırma politikalarıyla hayata geçirdiğimiz ve geçirmeye devam ettiğimiz akıllı ulaşım sistem ve teknolojileriyle en baştaki hedefimiz, ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaları azaltmak." dedi.



Yaptıkları çalışmalarla kazanılanın sadece kaza oranlarının azaltılması olmadığını, aynı zamanda seyahat sürelerini kısalttıklarını hatırlatan Turhan, vatandaşlar ve girişimciler için zamanı daha etkin kullanmanın yollarını açtıklarını söyledi.



Turhan, akıllı ulaşım altyapısının getirilerini kent içinde de sağlayabilmek için benzer altyapıları buralarda da kurduklarını ve şehirleri akıllı hale getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımıza hızlı, kaliteli akıllı kent hizmetlerinin verilebilmesi için ulaşım, sağlık, güvenlik, enerji ve çevre dostu uygulamaların birbiriyle etkileşimli olmasını amaçlıyoruz. Teknolojinin gelişim hızı yatırımların gerçekleşme hızını aşabiliyor. Tüm planlarımızı ve altyapımızı olabildiğince esnek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz."



Akıllı ulaşımda ortak dil oluşturma hedefi



AUS Türkiye Başkanı Erol Yanar da küresel rekabet ortamında en büyük gücün bilgi ve bilgiyi kullanma kabiliyeti olduğunu söyledi.



Bilgiyi kullanma kabiliyetinin, planlamayı ve o bilgiye ulaşıp üretime dönüştürenler arasındaki koordinasyonu zorunlu kıldığına işaret eden Yanar, koordinasyonla hareket etme kabiliyeti için ortak dil oluşturmanın mecburi olduğunu bildirdi. Yanar, akıllı ulaşımla ilgili ortak dili oluşturma fikrinin 2012'de yapılan çalıştayda ortaya çıktığını ifade etti.



Erol Yanar, akıllı ulaşım sistemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla farklı disiplin ve sektörlerden paydaşları bir araya getirerek koordine eden ve öneriler oluşturan çatı bir sivil toplum kuruluşu olarak yaklaşık 3 yıldır görev yaptıklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı

Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı