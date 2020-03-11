Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin erişim altyapısıyla doğru orantılı olduğunu belirterek, "Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak." dedi.

Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen SummITS 2'nci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, teknolojik çağda yaşandığını ve her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiğini söyledi.

Bu değişime ayak uyduramayan toplumların geri kalmış ülkeler arasında kalacağını vurgulayan Turhan, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin, erişim altyapısıyla doğru orantılı olduğunu ifade etti.

Turhan, şu anda ihtiyaç duyulan birçok kamu hizmetinin bir tık uzaklıkta olduğunu, belirledikleri bilgi toplumu olma hedefi doğrultusunda hızlı adımlar atarak, güzel sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

Rekabetin önemine dikkati çeken Turhan, "Sektörün rekabete açılmasıyla birlikte özel sektör de bu alana çok önemli miktarda yatırım yaptı. Şu anda 449 farklı işletmeci, 802 farklı alanda yetki belgesiyle hizmet veriyor." diye konuştu.

Kamudaki e-dönüşüme de değinen Turhan, kamu kurumları arasındaki veri iletişimini, tüm saldırılara karşı daha güvenli hale getiren internete kapalı Kamu Sanal Ağı'nın (KamuNet) kurulduğunu anımsattı. Turhan, e-Devlet'in kullanıcı sayısının da 46 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi

5G'ye geçiş çalışmalarında yerli ve milli üretim kapsamında BTK'nin desteğiyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi"nin başlatıldığını hatırlatan Turhan, "Şu anda haberleşme altyapımız sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıktı. Şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesnelerin oluşturacağı, kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Yolu, üzerinde sadece taşıtların gidebildiği inşaat yapısı olarak değil, sürücülerin, yolcuların, yayaların canlarının ve mallarının emanet edildiği sanat yapıları olarak gördüklerini vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"Ülkemizi aklın yolu olan bölünmüş yollarla donattık. 2003'te 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağının üstüne 21 bin 80 kilometre daha ekledik ve 27 bin 181 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilini bölünmüş yol ile bağlayan Türkiye'den, bugün 77 ilini bölünmüş yollarla bağlayan bir ülke olduk. Toplam yol ağımızın yüzde 40'ı bölünmüş hale gelirken, trafiğin yüzde 82'si bölünmüş yollarda seyahat edilir hale geldi. Bu sayede kafa kafaya çarpışma riskini ortadan kaldırdık."

Bakan Turhan, bölünmüş yollarla trafik hacminin artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısının yüzde 71 azaldığını bildirdi.

Yapılan bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısının toplam yıllık 18 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Turhan, yollardaki zararlı gaz salımının da yaklaşık 3,9 milyon ton azaldığını ve böylece çevrenin korunduğunu anlattı.

Turhan, AUS'un ülkede etkin kullanılabilmesi ve yurt geneline yaygınlaştırılması için 2023 stratejisini belirlediklerini ifade ederek, bu noktada çalışmalara devam ederken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından yapılan çalışmaları da yakından takip ettiklerini bildirdi.

Hız yönetimi, yolların geometrik standartlarının düzenlenmesi, oto korkuluklarda enerji sönümleyici sistemlerin uygulanması gibi "affeden yol uygulamaları"nı yaygınlaştırdıklarını belirten Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunları ülkemizin dört bir yanına kurmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu süreçte akıllı ulaşım altyapılarını gerek sürücülerimizin gerekse yolcularımızın hizmetine verdik. Kavşakları değişken trafiğe yanıt verebilecek hale getiren trafik uyarmalı sinyalizasyon sistemlerini kurmaya başladık."

İhtiyaç duyulan kavşaklardaki bu sistemleri kurarak zaman tasarrufu sağladıklarını vurgulayan Turhan, şu ana kadar 153 kavşağın trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetimi biçimine dönüştüğünü ve 129 kavşakta da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ana AUS Merkezi mayısta tamamlanacak

AUS Merkezi binalarından ikisinin yapımını tamamlayarak hizmete sunduklarını belirten Turhan, "Bir tanesinin yapımına devam ediyoruz. Bölge müdürlüklerimizde oluşturulacak 14 ayrı AUS merkezi binalarına ait projeleri de hazırladık. Ana AUS Merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerini de mayıs ayı içinde tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Turhan, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni kurduklarına işaret ederek, akıllı yol pilot uygulaması olarak başlatılan 505 kilometrelik Antalya- Gazipaşa, Antalya- Tekirova ve Antalya- Sandıklı kara yolu güzergahlarına fiber optik kablo kurulumunu yaptıklarını aktardı.

Bu yolun, tüm sinyalizasyon sistemlerinden makineler arası iletişime ve hatta sürücüsüz araçlara kadar tüm uygulamaları destekleyeceğini aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Pilot uygulamamızın ardından Ankara-İzmir- Denizli ve Sivrihisar- Bursa kara yolu kesimlerinde fiber kablo kurulumunu da başlattık. Bu çalışma kapsamında 18 Ekim 2021'e kadar 1385 kilometre kara yoluna fiber optik kablo kurulacak. Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak. Akıllı ulaşım hizmetlerimizin temelinde insanımıza verdiğimiz değer var. Bakanlık olarak oluşturduğumuz ulaştırma politikalarıyla hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz AUS'larla vatandaşlarımızın hayatını korumakla kalmadık, insanların trafikte bekleme sürelerini de azalttık ancak teknolojinin gelişim hızı, yatırımların gerçekleşme hızını aşabiliyor. Bunu bilerek, geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Planlarımızı ve altyapımızı olabildiğince esnek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde hayat geçiriyoruz."