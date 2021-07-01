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Türkiye'nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri, 'Global Turks par Excellence' araştırmasında bir araya getiriliyor - Son Dakika

Türkiye'nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri, 'Global Turks par Excellence' araştırmasında bir araya getiriliyor

01.07.2021 19:18
Türkiye'nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri, 'Global Turks par Excellence' araştırmasında bir araya getiriliyor, System.String[]

Son 20 yıldır küresel ölçekte başarı yakalamış üst düzey Türkler ile çalışan liderlik danışmanlığı şirketi Heidrick & Struggles, bu başarı seviyesine ulaşmış Türkleri dünyaya tanıtmak ve bu başarının kaynağını bulgulamak üzere kapsamlı bir proje başlatacağı belirtildi.

Son 20 yıldır küresel ölçekte başarı yakalamış üst düzey Türkler ile çalışan liderlik danışmanlığı şirketi Heidrick & Struggles, bu başarı seviyesine ulaşmış Türkleri dünyaya tanıtmak ve bu başarının kaynağını bulgulamak üzere kapsamlı bir proje başlatacağı belirtildi.

Küresel boyutta 'Bin En Başarılı Türk'ün belirleneceği araştırma, liderlik şirketi Heidrick & Struggles (H&S) tarafından oluşturuldu. Araştırma Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliği ile gerçekleşecek. Projenin, çok uluslu şirketlerde üst düzey yönetim pozisyonlarına yükselen Türk yönetici sayısının son 20 yılda gösterdiği artıştan yola çıktığı belirtildi. Proje, Türkiye'nin insan kaynağı yetiştirmedeki yetkinliğinin ve küresel iş dünyasında Türklerin etkin katkısının altını çizmeyi amaçlıyor.

Bin en başarılı Türk'ün belirleneceği araştırma ile başlayacak projede, Türkiye'nin ne kadar yüksek vasıflı insan kaynağı yetiştirmiş olduğunun ispatı ortaya konacak ve Türklerin dış dünyada her geçen gün yükselen başarı grafiğinin altı çizilecek. Araştırma ile Türklerin küresel başarısının temel taşlarını belirleyen 'yetkinlikler haritasını' yayınlayacağı belirtildi. Projenin ilk adımında, bir araştırma çalışması ile 35 temel alanda çalışan küresel profesyoneller ile dünyaca saygın doktorlar, bilim insanları, akademisyenler ve girişimciler tespit edilecek.

Proje Akademi, Bilim, Girişimcilik, Tüketici Ürünleri, Endüstri, Bankacılık, Finansal Hizmetler, Danışmanlık, Sivil Toplum, Teknoloji, Turizm, Kültür, Sanat ve Spor olmak üzere yaklaşık 15 temel alanda başarılı çalışmalarıyla Türkiye'yi yurtdışı boyutta dahil temsil eden Türk profesyonelleri çalışıyor ve demografik, teknik ve sosyal bilgi, beceri ve yeteneklerinden oluşan yetkinlik haritalarının çıkartılması hedefleniyor. Kariyerlerinin erken döneminde olan genç Türk yöneticilere yol göstermek, takip edebilecekleri bir şablon sunmak projenin ana hedef çıktılarından birisi olarak belirtiliyor.

Heidrick & Struggles Türkiye Yönetici Ortağı Ayşegül Aydın, "Ben aslında tam 8 yıl önce bu projeyi kafamda tasarladım. Türk yöneticilerin küresel boyutta çok daha mobil hale geldiğini ve yurt dışında global şirketlerde üstlendikleri rollerde başarılar elde ettiklerini görmeye başladım. Bu başarılar 35 yaş altı girişimci Türklerden veya Harvard, MIT, Stanford gibi liderler liginde görev alan Türk doktor ve bilim insanlarımızdan veya sivil toplum, kültür ve sanat alanlarından arka arkaya akmaya başladı. O aşamada biz 2 bin 500 Türk'ü inceledik fakat araştırmanın sonunda ortalama yaş 37 çıktığı için bir süreliğine projeyi askıya almaya karar verdik. Şimdi Proje çok boyutlu ve 4-5 yıl sürecek bir proje kapsamına ulaştı. Bu aşamada, toplam 400 şirket üyesi ile AmCham ve YASED'in küresel varlığı, akademik ortaklarımız, Harvard Business Review ve tüm sponsorlarımızın destekleri ile yola çıkmak heyecan verici. Proje tamamlandığında yurt dışı dünyası ne kadar büyük ölçekli yapıda, ne kadar önemli rolde başı çeken kişilerin Türk olduğunu öğrenecek. Bu şaşkınlıkla gelecek farkındalığın, her alanda Türk profesyonellerin, iş sahiplerinin, sanatçıların, sporcuların ve girişimcilerin dünyada önünü açacağına inanıyorum. Ayrıca zorlu şartlarda yenilmemiş ve en tepe rollere tırmanmayı başarmış Türklerin ortaya koyacağı 'Başarı Yetkinlikleri Haritası' ile genç jenerasyonu da daha iyi hazırlayabileceğimize güveniyorum. Son olarak, şunu da eklemek isterim ki, bu proje ile Türkiye'mizi birçok büyük ölçekli küresel şirket için bölgesel merkez olarak görmek istiyor ve ülkemizin rekabet içinde olduğu birçok ülkeye kıyasla aslında ne kadar daha avantajlı olduğunu ispat ederek, global yatırımlar açısından cazibesinin altını çizmek istiyoruz. Projemizin ilk ayağını oluşturan araştırma çalışması Haziran 2022'de tamamlanacak. Proje bu ilk adımda elde edilen bilimsel veriler ışığında daha detaylı araştırma çalışmışları ile sürecek" dedi.

"Türk iş gücünün önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise proje ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Derneğimizin 5 stratejik önceliği arasında, dünya çapında yeteneklerin geliştirilmesi ve beraberinde çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarının desteklenmesine katkı sağlamak bulunuyor. Bu konuda geliştirdiğimiz projeler ile ülkemizin küresel çapta temsiliyetini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye genç ve vasıflı iş gücü bakımından dünya genelinde az sayıda ülkenin sahip olduğu bir potansiyele sahip. Ülkemizin yetiştirerek dünyaya kazandırdığı başarılı iş insanları, çok sayıda üyemizin küresel ve bölgesel merkezlerinde karar verici rollerde ülkemizi temsil ediyor ve ülkemize katkı sağlıyorlar. Türkiye'nin bölgesel bir merkez olması ve yatırım çekiciliğinde, yurt içi ve yurt dışında üst yönetim kademelerinde rol alacak yetişmiş Türk iş gücünün önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda AmCham Türkiye olarak ülkemizin küresel iş dünyasına kazandırdığı iş insanlarını projemizle yurt dışında duyurmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, Türkiye'nin yeni yetişen genç ve azimli yeteneklerinin başarılı olmaları için edinmeleri gereken yetkinlikleri ortaya koymayı amaçlıyoruz. Projemizin uluslararası şirketlerde üst yönetim görevlerinde daha fazla sayıda Türk yönetici olmasının önünü açarak Derneğimizi 'Türkiye'yi global pazarlara taşıyan güç olma' hedefimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyoruz".

YASED Başkanı Ayşem Sargın da, "Üyelerimiz, yatırımlarıyla ülkemizin yüksek katma değerli üretimine, istihdamına ve ihracatına önemli katkılarda bulunuyorlar. Tümünün ortak görüşü, Türkiye'nin değerli kaynağının insanı olduğu. Şirketlerimizin küresel yapısı sayesinde, Türkiye'nin güçlü ve gelişme potansiyeli yüksek nitelikli işgücüne, dünyaya açılma ve farklı coğrafyalarda kariyer yapma imkanı da sunuyoruz. Sektörlerinde lider konumda olan ve dünya ekonomisine yön veren üye şirketlerimizin üst düzey pozisyonlarında görev alan Türkler, YASED için büyük gurur kaynağı. Bulundukları şirketlerde ve ülkelerde Türkiye'nin bir elçisi olarak çalışan; ülkemizi, insanımızı, kültürümüzü temsil eden bu değerli profesyoneller, ülkemizin tarihsel derinliğini, kültürel zenginliğini ve bir yatırım destinasyonu olarak yüksek potansiyelini doğru şekilde tanıtarak, olumlu bir Türkiye algısına önemli katkılarda bulunuyorlar. Bu kıymetli temsilcilerimizin gayretlerinin bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak, kendi aralarındaki dayanışmayı ve ülkemizle olan bağlarını güçlendirmek, ilham veren başarı hikayeleri ile gençlerimize örnek olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projenin, bugün tam olarak faydalanamadığımız büyük bir potansiyeli harekete geçireceğine inanıyoruz. Tüm üyelerimizi ve paydaşlarımızı bu projeye destek vermeye ve ülkemizin uluslararası görünürlüğü ve başarısına katkıda bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye'nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri, 'Global Turks par Excellence' araştırmasında bir araya getiriliyor
Türkiye'nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri, 'Global Turks par Excellence' araştırmasında bir araya getiriliyor
Türkiye'nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri, 'Global Turks par Excellence' araştırmasında bir araya getiriliyor

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Ayşegül Aydın, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri, 'Global Turks par Excellence' araştırmasında bir araya getiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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