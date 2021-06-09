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Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nın yedincisi festival olarak 21 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nın yedincisi festival olarak 21 Aralık'ta başlayacak

09.06.2021 15:52
Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nın yedincisi festival olarak 21 Aralık'ta başlayacak, System.String[]

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı iş birliğiyle, yedinci kez düzenlenecek "Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması", bu yıl ilk kez festival olarak 21-27 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı iş birliğiyle, yedinci kez düzenlenecek "Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması", bu yıl ilk kez festival olarak 21-27 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin tanıtım toplantısı, sinema, kültür, sanat ve medya dünyasından birçok ismin katılımıyla Yedikule Hisarı'nda yapıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer, Siyer Vakfı tarafından 2013'ten bu yana düzenlenen "Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması"yla Hz. Muhammed'i insanlara sinema aracılığıyla anlatmaya çalıştıklarını ve yarışmanın bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğini ifade etti.

Başer, yarışmaya geçen yıllarda "Animasyon", "Senaryo" ve "Belgesel" kategorilerinin eklendiğini belirterek, "İnşallah bu yıldan itibaren kısa film yarışmamız artık festival olarak yoluna devam edecek. Kısa film yarışmamızın yanı sıra insana yatırımı önemsediğimiz için yine aynı yıllarda başlatmış olduğumuz Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nde ilk yıllarda teorik olarak başlattığımız çalışmalar, yıllar içerisinde gelişerek senaryo, yönetmenlik, kısa film, görüntü yönetmenliği ve birçok dalda atölyeler oluşturarak, bugün yüzlerce gencimizin eğitim aldığı ve onlarca kısa filmin çekildiği bir sanat merkezi haline dönüştü." dedi.

Akademi bünyesinde kurdukları "Anlam Arayışı Atölyesi"ne de değinen Başer, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin sadece teknik gelişimine değil, aynı zamanda manevi değerlerinin arttırılmasına da gayret göstermiş ve bunu üzerimize bir borç bilmiş olmaktayız. Sinema akademimiz inşallah çok yakın zaman içerisinde animasyon atölyesi, oyunculuk akademisi, yazarlık okulu gibi birçok farklı atölyeyi ve etkinliği de kendi bünyesinde barındırmak için çalışmalarına başlamış ve devam etmektedir. Siyer Vakfı olarak işte tüm bu çalışmaların çıtasını daha yukarıya çıkarabilmek adına ve aynı zamanda yeni projeleri hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla Fidan Sanat Vakfı adında yepyeni bir vakıf kurduk."

"Son Taslak bölümünde 7 projeye 200 bin lira destek"

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali (ARUFF) Direktörü Cemil Nazlı, yarışmanın her sene başka bir tema ile eser kabul ettiğine işaret etti.

Yarışmanın bu yıl festival olarak devam etmesi sebebiyle kavramsal bir temanın olmayacağını dile getiren Nazlı, yapımlarda İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in hayatının herhangi bir alanına değinilerek güzel ahlakının işlenebileceğini ve bunu kısa filmcilerinin ufuk, vizyon, kabiliyet ve görsel sunum becerilerine bıraktıklarını duyurdu.

Nazlı, festivalin 4 bölümden oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Birinci bölüm ulusal ve uluslararası yarışma bölümü. İkinci bölümü kısa film yapım destek ve proje geliştirme bölümü. Üçüncü kısım etkinlikler, dördüncü kısım da gala ve ödül gecesi olacak. Bu sene, geçen yıl olduğu gibi toplam ödülümüz 100 bin lira. Festivalin 'Son Taslak' kısmında da yedinci yılda olduğumuz için 7 projeye destek vermek istedik, 7 projeye toplam 200 bin lira destek dağıtacağız. Festival etkinliklerimiz de olacak. 21-27 Kasım arasında açılış programımız, açılış gösterimiz, söyleşilerimiz, ustalık sınıflarımız, sinemacı kardeşlerimizin katılımcıları yetiştirecekleri atölyelerimiz olacak. Festival yarışma, özel seçki ve dünya seçkisi gösterimlerimiz de olacak."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına programda konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sinemanın sadece sunumda alternatif bir arayış olmadığının altını çizerek, "Aynı zamanda ıslah ve kavram ile bir dünyayı aktarma aracıdır. Sinemamızın bu konuda yoğunlaşmasını önemsiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Festivalin "Son Taslak" diye adlandırılan Endüstri bölümüne "Kısa Film Yapım ve Proje Geliştirme Desteği" sağlayan TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven de festivallerin yarışma bölümlerinin çok kıymetli ama bunun yanında proje geliştirme aşamasındaki sinopsis, senaryoların desteklenmesi kısımlarının da kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, bu aşamada desteklenen projelerin hem Türkiye'de hem de dünyada karşılık bulmaya başladığını anlattı.

ARUFF Ulusal Bölüm Jüri Başkanı Atalay Taşdiken, kaybedilen vicdanın, merhametin, kültür ve inanca dair ne kadar haslet varsa yeni kuşak genç sinemacılar tarafından yeniden hayata kazandırılacağını, sadece bu topraklarda değil, dünyanın birçok yerinde insanların silkelenip bir şeyleri hatırlatmaya sevk edeceği eserlerin de bu platformdan çıkacağını gördüklerini ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

ARUFF Son Taslak Endüstri Bölüm Direktörü Belkıs Bayrak ise bu bölümde Ulusal Kısa Film Yapım Desteği ve Uluslararası Proje Geliştirme Desteği başlık altında iki kategori tasarladıklarını belirterek, "Ulusal Kısa Film Yapım Desteği'nde Türkiye'deki desteklerden farklı olarak aslında bu destek miktarını alan proje sahibi filmini çeksin ve biz de filminin gösterimine ev sahipliği yapalım istedik. Bu kısımda belirlediğimiz 3 proje var ama 4 proje de olabilir. Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz." diye konuştu.

Bayrak, Uluslararası Proje Geliştirme Desteği'nde de henüz senaryolaştırılmamış, fakat hikayeleri belli olan projeleri senaryolaştırarak geliştireceklerini söyledi.

Programa konuk olan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yönetmen İsmail Güneş, Mesut Uçakan, Nazif Tunç, sinema yazarı İhsan Kabil, Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı da konuşma yaptı.

Festival prodüksiyon ekibi tarafından hazırlanan tanıtım filminin de gösterildiği programa Anar Araştırma Genel Müdürü Kemal Kaptaner, yapımcı Ümit Sönmez, yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler, yönetmen Yeşim Tombaz Güler, sinema yazarı Suat Köçer, yönetmen Murat Çeri, yönetmen Seyid Çolak, oyuncular Ali Nuri Türkoğlu Muhammed Emre Kaya, Burak Haktanır, Yiğit Ege Yazar'ın yanı sıra, yerli ve yabancı çok sayıda sinema ve sektör temsilcisi katıldı.

Festivalde toplam 300 bin lira ödül dağıtılacak

Festival kapsamında Ulusal En İyi Kısa Kurmaca Film'e 25 bin, Ulusal En İyi Kısa Belgesel'e 15 bin, Ulusal En İyi Kısa Animasyon'a 10 bin lira ödül verilecek.

Uluslararası kategoride ise En İyi Kısa Film'e 25 bin, En İyi Kısa Belgesel'e 15 bin ve En İyi Kısa Animasyon'a 10 bin lira takdim edilecek.

"Son Taslak" bölümünde de 7 projeye 200 bin Türk lirası değerindeki "Kısa Film Yapım ve Proje Geliştirme Desteği" genç sinemacıların olacak.

Yarışmaya "www.alemlererahmetfilm.com" internet sitesi üzerinden 31 Ekim'e kadar başvurular kabul edilecek.

Kısa Film, Festival, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nın yedincisi festival olarak 21 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika


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