Son Dakika Haberleri: Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

56 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması devam ediyor.
Etkinlik kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen gösteride 6 ülkeden gelen halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.
Renkli kıyafetleri ve yöresel figürleriyle ilk sahneyi alan Bulgaristan Dans Gösteri Grubu beğeniyle karşılandı. Sahneye çıkan Dağıstan, Bosna Hersek, Ukrayna, Meksika ve Polonya ekipleri, sanatseverlerden tam not aldı.
Yarışma kapsamında 24 ülkeden gelen dans ekipleri, Bursa ve ilçelerinde çeşitli günlerde sahneye çıkacak.
Etkinlik, 12 Temmuz'da sona erecek.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:45 Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat
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