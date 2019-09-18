Son Dakika Haberleri: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

1 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-28 Eylül'de düzenlenecek "20.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-28 Eylül'de düzenlenecek "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilen belgesel film yarışması sonuçlandı.

Jüri üyeliğini Nebil Özgentürk, Rıza Sönmez, Burçak Evren, Ömer Şahin, Musa Ak ve Zülfiye Eraslan Özcan'ın yaptığı yarışmaya bin 527 film katıldı.

Amatör ve profesyonel alanlarda elde ettikleri dereceler düzenlenecek törenle açıklanacak film ve yönetmenleri şu şekilde:

Aleksandra Rechkalova - "Meerim", Aufa Bılhaq ve Esra Juliana - "Baduy", Ebru Çakırkaya - "Son Kabileler", Fatih Ertekin - "Yaylacı", Hasan Basri Özdemir - "Mavi Otel/ Blue Hotel", Mahdi Zamanpore - "Asak/Taş İşçisi", Nuray Kayacan - "Ardında Kalanlar - The Left Behind", Sarah Thomas - "The Unsung", Sebastien Bauder - "The em Space", Tevfik Şenol - "Değişen Şehirler/Soul of the Cities", Tolunay Tekmek - "Pembe Kimlik/ Pink ID", Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan Yıldız - "Uçan Adam/Man in the Air" ve Volkan Serdar - "Mahlota".

Film Festivali, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Can Yaman'ın hayranları fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?" AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:40:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]