Son Dakika Haberleri: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru
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Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

41 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-28 Eylül'de düzenlenecek "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilen proje destek yarışmasında finale kalan eserler belli oldu.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-28 Eylül'de düzenlenecek "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilen proje destek yarışmasında finale kalan eserler belli oldu.

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin, Dr. Öğretim Üyesi Bedirhan Karakurluk, Dr. Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özgen, araştırmacı Aytekin Kuş ve Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan tarafından değerlendirilen dört proje finale aşamasına geçti.

Festivali kapsamında düzenlenen proje destek yarışmasında Nusret Oğuzhan Yıldız ve Deniz Tosun'un "Musavvir", Erol Mutlu'nun "Orta Asya'dan Safranbolu'ya", Yavuz Özer'in "Safranbolu'da Mekan" ve Mehmet Köprü'nün "Safranın Yolculuğu" isimli eserleri finale kalan projeler oldu.

Film Festivali, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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