Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru - Son Dakika

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek "21.

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Jüri üyeliğini Hakan Öge, Hüseyin Karataş, Yusuf Sevinçli, Cemil Belder ve Serdar Darendeliler'in yaptığı ve bin 110 eserin yer aldığı yarışmada, 21 fotoğraf sergilenmeye değer görüldü.

Mustafa Cebecioğlu'nun "Serender" isimli eseriyle birinci olduğu yarışmada, Nuri Çoban "Sini Bezi" isimli eseriyle ikinciliği, Mehmet Arslan'ın "Atlı Akrobasi" adlı eseri üçüncülüğü elde etti.

Safranbolu Özel Ödülü'nü de Ali Baykala'nın "Bir Kış Masalı" adlı eseri layık görüldü.

Mansiyon ödülünü ise Murat Bakmaz, Barış Topdemir, Cemal Sepici aldı.

Ödüller, festival kapsamında 26 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

"Birçok sanatçının desteklenmesi için de önemlidir"

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Festival, yalnızca şehrimizin tanıtımı için değil, özel bir şehrin kendini ifade biçimi olup birçok sanatçının desteklenmesi için de önemlidir. Safranbolu tüm dünyadan pek çok fotoğrafçının kadrajına girmiş, dünya mirası bir kent. Bizler bu kültür mirasının korunması ve insanlara aktarılması için Kovid-19 salgını günlerinde, katılımcılar ve halkımız için titizlikle önlem alarak ara vermeden sürdürüyoruz." dedi.

Jüri Başkanı Hakan Öge ise "Birbirinden başarılı bini aşkın fotoğrafı inceledik ve bizim için en iyisini bulmak oldukça zor oldu. Her yarışmacı çok başarılıydı. Hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca Festival komite başkanı olmak üzere Festival sekretaryasına, fotoğrafçılara ilham veren böyle bir organizasyona imza attıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Film Festivali, Safranbolu, Belgesel, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 22:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru - Son Dakika

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