Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihinin 20 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi.
Festival Komitesinden yapılan açıklamada, 1 Ağustos olarak duyurulan yarışmanın son başvuru tarihinin 20 Ağustos'a uzatıldığı, yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf meraklılarının, "www.altinsafran.org" adresi üzerinden başvurularını yapabilecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı - Son Dakika