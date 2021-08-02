Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı - Son Dakika

Festival Komitesinden yapılan açıklamada, 1 Ağustos olarak duyurulan yarışmanın son başvuru tarihinin 20 Ağustos'a uzatıldığı, yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf meraklılarının, "www.altinsafran.org" adresi üzerinden başvurularını yapabilecekleri kaydedildi.

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı

129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti