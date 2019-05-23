Son Dakika Haberleri: Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı sona erdi.

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı'na Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya silahlı kuvvetlerine ait unsurlar da katıldı.
13 Mayıs'ta başlayan tatbikat başarıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:53 Kaynak: AA
Konya, TSK, Güncel
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