Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:53 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya
'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı'na Azerbaycan
, KKTC
, İngiltere
, Pakistan
, Katar
ve Romanya
silahlı kuvvetlerine ait unsurlar da katıldı.
13 Mayıs'ta başlayan tatbikat başarıyla tamamlandı.
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