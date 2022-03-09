Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri için 540 yabancı uyruklu öğrenci alınacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle Uluslararası Anadolu imam hatip liselerine 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, 90'ı aşkın ülkeden 540 yabancı uyruklu burslu öğrenci alınacak.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde eğitim almak isteyen yabancı öğrenciler, 15 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

30 dilde ilana çıkılan proje için başvurular, "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden alınacak.

Türk uyruklu öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav doğrultusunda kontenjan sayısınca ve puan üstünlüğüne göre yerleştiriliyor.

Yabancı uyruklu öğrenciler ise Türkiye'den gönderilen sınav komisyonları marifetiyle yüzde 80 akademik başarı, yüzde 20 dini bilgiler yönünde yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyor. Başarılı olan öğrenciler dünya ve ülke kontenjanı doğrultusunda okullara kabul ediliyor.

Başvuru ve ön değerlendirmenin ardından mart ve haziran aylarında yazılı ve sözlü sınavlar, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı okulları veya belirlenen diğer merkezlerde yapılıyor. Başarılı olan öğrenciler, eğitim öğretim yılının başında Türkiye'ye geliyor.

Bu kapsamda MEB, öğrencilerin yeme-içme, barınma ve eğitim hizmetlerini karşılarken, TDV ise öğrencilerin ulaşım, sosyal-kültürel faaliyetlerinin finansmanı, harçlar, kıyafet bursu ve sağlık harcamaları gibi hizmetlerini yerine getiriyor.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerine başvuru, okul listesi ve diğer ayrıntılar, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapan "http://religiouseducation.meb.gov.tr" sitesinde yer alıyor.

"Öğrencilerin, akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede olmalarını hedefliyoruz"

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile Müslüman ülke ve toplumların, din eğitimi ve hizmetleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları farklı hizmet alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek olunması, Müslüman toplumlar arasında eğitim ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye ile diplomatik ilişkileri geliştirecek insanların yetiştirilmesinin amaçlandığını da dile getiren Nezir Gül, "Türkiye ve dünyanın 90'ı aşkın ülkesinden öğrencilerin, dil becerisi edinmiş, farklı kültürleri tanıyan, uluslararası düzeyde akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede olmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, konuyla ilgili Türkçe, Arapça, İngilizce'nin yanı sıra Fransızca, İspanyolca, Rusça, Hintçe, Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Sırpça, Malagaşça gibi farklı 30 dilde afiş hazırlandığını kaydetti.