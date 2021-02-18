Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine Türkçe Yeterlik Sınavı - Son Dakika

Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine Türkçe Yeterlik Sınavı

18.02.2021 12:15
Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine Türkçe Yeterlik Sınavı, System.String[]

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi kapsamında 12. sınıfta öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin temel Türkçe dil becerilerindeki yeterliklerini ölçmek amacıyla bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde...

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi kapsamında 12. sınıfta öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin temel Türkçe dil becerilerindeki yeterliklerini ölçmek amacıyla bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlendi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, halkı Müslüman olan ve Müslümanların yaşadığı ülkelerde din görevlisi yetiştirmek, din eğitimi personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek amacıyla uygulanan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi kapsamında, Türkiye genelindeki 15 farklı uluslararası Anadolu imam hatip lisesinde (AİHL) 80'den fazla ülkeden gelen 1200 dolayında yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor.

Bu okullarda, 76 farklı anadilden öğrenciler, Türkçe öğrenirken ana dillerini de geliştirecek okuma ve tercüme faaliyetleri yapıyor.

İlk sınava yoğun ilgi

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde bu yıl ilk defa düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sınava bu yıl, 12. sınıfta yabancı uyruklu öğrencisi bulunan 9 uluslararası Anadolu imam hatip lisesinde öğrenim gören 300 yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, lise öğrenimi sonrasında bulunacakları başvurularda uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan Türkçe Yeterlik Belgesi alacak.

Sınav nasıl uygulanıyor?

Türkçeyi yabancı dil ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerinin tespit edilmesine yönelik Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen ve 2013'ten bu yana uluslararası ölçekte yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı'nda adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor.

Metinlere ait sorular boşluk doldurma, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve eşleştirme soru tiplerinden oluşurken okuma ve dinleme bölümlerinde akademik, edebi, köşe yazısı, rapor, analiz, röportaj, diyalog, anons, duyuru, reklam, tanıtım gibi metinler soru olarak yöneltiliyor.

İki aşamadan oluşan yazma bölümünde adaydan eksik metni tamamlaması, form doldurması, dilekçe yazması, özet çıkarması, verilen bir tablo, resim veya grafiği yorumlaması isteniyor.

Konuşma bölümü ise karşılıklı konuşma ve bağımsız konuşma olarak ikiye ayrılıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine Türkçe Yeterlik Sınavı - Son Dakika


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