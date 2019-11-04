Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi"
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi'

"Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi"

6 saat önce

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesince (AÜ) 11'incisi düzenlenen Uluslararası "Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesince (AÜ) 11'incisi düzenlenen Uluslararası "Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda açılışı gerçekleştirilen ve 525 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergiye 60 yeni çalışma dahil edildi.

Yunus Emre'nin felsefesini konu alan, özlü sözlerinin kaligrafik ve tipografik unsurları ile farklı sanatçılar tarafından oluşturulan eserlerin yer aldığı sergi, katılımcıların beğenisini topladı.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melike Taşçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11'incisi düzenlenen etkinliğe 60 sanatçının katıldığını söyledi.

Taşçıoğlu, bugüne kadar gerçekleştirilen 10 etkinlikle büyük bir koleksiyonun da oluştuğunu anlatarak, "Bu sene koleksiyonumuza 60 yeni eser daha eklendi. Yurt içinden ve yurt dışından kaligrafi ustalarının, hattatların, tasarımcıların, sanatçıların katkıları var. Onların sayesinde böyle bir sergi ortaya çıkıyor." dedi.

Sergide eseri bulunan kaligrafi sanatçısı Fahri Deniz, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Deniz, kaligrafi sanatçısı Ethem Çalışkan'ı örnek aldığını belirterek, " Ankara'da yaşıyorum. Bu sergide de bir eserim bulunuyor. Anadolu Üniversitesi'nin 11'incisini düzenlediği sergiye eser kazandırmak benim için çok gurur verici." diye konuştu.

Sergi, 15 Kasım'a ziyaretçilerine açık kalacak.

Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı
Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 02:38:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]