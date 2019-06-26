Son Dakika Haberleri: Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi
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Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi

1 saat önce

Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan Türk Yıldızları gösterisiyle sona erdi.

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Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan Türk Yıldızları gösterisiyle sona erdi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi, ABD, Azerbaycan, İtalya, Katar, NATO, Pakistan, Ürdün ile Türk hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 17 Haziran'da başladı.
Eğitimin basın ve seçkin gözlemci gününün son bölümünde, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları'nın farklı konfigürasyonlardaki pasaj geçişleri ve akrobatik hareketleri ilgiyle izlendi.
Akrobasi timinin 4 uçakla gerçekleştirdiği gösteriyi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seçkin gözlemciler izledi.
Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi, 28 Haziran'da sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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