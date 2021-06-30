Azerbaycan uçakları ilk kez 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda (2) - Son Dakika

'ANADOLU KARTALI TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI GÜVENİNE KATKIDA BULUNUYOR'

'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın ikinci bölümüne üsse gelen Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, beraberindeki askeri heyet ile Genelkurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Mehteran Bölüğü'nün gösterisini izledi. Daha sonra Orgeneral Küçükakyüz ve askeri heyet, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda,Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi filoları Solo Türk ve Türk Yıldızlarının gösterisini takip etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, katılımcılara ve gözlemcilere Anadolu Kartalı Eğitimini anlattı. Orgeneral Küçükakyüz, "Anadolu Kartalı eğitimleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2001 yılından itibaren 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Konya'da icra edilmektedir. 2001 yılından bu yana 19 kez milli, 24 kez ise uluslararası olmak üzere NATO kurucuları dahil 14 ülkenin katılımıyla toplam 43 dönem Anadolu Kartalı tatbikatı eğitimi icra edildi. Bu eğitimler sadece Türkiye'nin müttefik ve dost ülkelerinin eğitim ve ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda, kendine özgü coğrafi konumunun kazandırdığı kaynaklarını paylaşmak suretiyle Türkiye'nin uluslararası güven ve işbirliğine katkıda bulunmasını sağlamak noktasında da önemli bir rol oynamaktadır" dedi.'ANADOLU KARTALI SAHASINI KARDEŞ, DOST VE MÜTTEFİKLERİMİZLE PAYLAŞIYORUZ'Anadolu Kartalı sahasının önemini anlatan Orgeneral Küçükakyüz şöyle konuştu: "Bugün yaklaşık 21 ülkeden 44 gözlemci personelle, 160'a yakın yerli ve yabancı basın mensubu da Anadolu Kartalı eğitimlerinde aramızda oldu. Anadolu Kartalı eğitimlerinin amacı, harekata yönelik eğitim ihtiyacını karşılamak ve personelin harbe hazırlık seviyesini yükseltmektir. NATO ve müttefik ülkelerle beraber çalışabilme kabiliyetlerini denemek, geliştirmek ve gerçeğe yakın harekat ortamında basitten zora doğru değişen bir senaryo dahilinde eğitim seviyesini geliştirmektir. Yeni teknik, taktik, konsept ve doktrinlere yönelik kazanımlar sağlamak bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktır. Çok şanslıyız ki 60'tan fazla hava unsurunu bölgedeki diğer hava trafiklerinden etkilenmeden görev icra edebileceği taktik atış sahaları, elektronik harp, test ve eğitim sahasını da içeren büyük bir Anadolu Kartalı sahasına sahibiz. Bu imkanı kardeş dost ve müttefiklerimizle paylaşıyor olmayı tatbikatın amacı ve kazanımlarımız açısından da çok kıymetli buluyorum."'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN ÇARKLARI EĞİTİMLİ VE NİTELİKLİ PERSONELDİR'

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmiş yılların istatistikleri ve devam eden eğitimler göz önüne alındığında tatbikatın amacına ulaştığını değerlendirmekteyim. Teknolojinin sürekli değişen doğasına karşı değişmeyen tek ihtiyaç, modern silah ve harp vasıtalarının yansıra eğitimli insan gücüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çarkları da eğitimli ve nitelikli personelidir. Özverili ve aktif bir çalışma sonucunda planlanan eğitimler sürecinde tespit edilen eksikliklerimiz en az edinilen tecrübe kadar önemlidir. Bu tespitlerin alınan dersler olarak gelecek eğitim dönemlerinde senaryolara dahil edilmesi tatbikatın bir diğer amacıdır. Bizi hedeflerimize ve başarıya ulaştıran planlamalara, uygulamaya, sonuçlara olan bu gerçekçi yaklaşımımızdır. Davetimizi kabul ederek burada bulunan bütün katılımcıların bu sürecin en önemli bileşeni olduğunu ifade etmek isterim. Bu başarılı eğitim sürecini hazırlayan ve icra eden tüm personele teşekkür ederim."