Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

21 Haziran'da başlayan ve Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 4 farklı ülkenin katılımıyla icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

21 Haziran'da başlayan ve Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 4 farklı ülkenin katılımıyla icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi başarıyla tamamlandı. Azerbaycan, Katar ve Pakistan'ın fiilen katıldığı tatbikatta; 57 hava aracı ve 537 personel görev yaptı. Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nde toplam 450 sorti uçuş gerçekleştirilmiş, 30 Haziran 2021'de Seçkin Gözlemci ve Basın Günü icra edilmiştir. Seçkin Gözlemci ve Basın Günü'ne Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ de katılmıştır. Eğitim süresince müşterek ve birleşik görev nevilerinden öne çıkan; -Yakın Hava Desteği -Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekatı -Dinamik Hedefleme -Zamana Duyarlı Hedefleme görevleri icra edilmiştir.

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