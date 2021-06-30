Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi nefes kesti - Son Dakika

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin seçkin gözlemci ve basın günü ayağı tamamlandı. Eğitime çok sayıda ülke katıldı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi, Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, Azerbaycan, Katar, NATO, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında icra ediliyor. Bu kapsamda eğitime Azerbaycan'dan 2 adet SU-25, 2 adet MIG-29, Katar'dan 4 adet Rafale, NATO'dan 1 adet E-3A, Pakistan'dan 5 adet JF-17, Türkiye ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 adet fırkateyn, 2 adet hücum bot, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da 39 adet F-16, 1 adet E-7T, 1 adet KC-135R ve 1 adet ANKA-S ile katılım sağlıyor.

Eğitime Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, Katar, Pakistan ve NATO'dan askeri birimler katıldı. Eğitimle birlikte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi planlanıyor. Eğitim öncesinde basın mensuplarına, eğitimde yer alacak hava araçlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Daha sonra eğitimde görev alan hava unsurlarının uçuşları gerçekleşti. Daha sonra ise Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri başladı. İki hava akrobasi ekibi, izleyenleri etkisi altında bıraktı. Türkiye, Katar, Azerbaycan, Pakistan ve NATO birliklerinin katıldığı eğitimin basın günü ayağında, ülkelerin üst düzey komuta kademe temsilcileri de yer aldı.

"Geçmiş yılların istatistikleri ve devam eden eğitimler göz önüne alındığında tatbikatın amacına ulaştığı kanaatindeyim"

Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nde bir konuşma gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, "Anadolu Kartalı eğitimi Türk Hava Kuvvetleri tarafından 2001 yılından bu yana 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Konya'da icra edilmektedir. 2001 yılından bugüne kadar 19 adeti milli, 24 adeti uluslararası olmak üzere NATO unsurları dahil 15 ülkenin katılımı ile toplam 43 dönem Anadolu Kartalı Eğitimi başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Bu eğitimler sadece Türkiye'nin müttefiklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ile kalmayıp, aynı zamanda kendine özgü coğrafi konumunun kazandırmış olduğu kaynakları paylaşmak suretiyle de Türkiye'nin uluslararası güven ve işbirliğine katkıda bulunmak noktasında da önemli bir rol oynamaktadır. Hali hazırda 21 Haziran - 2 Temmuz arasında icra edilmekte olan eğitimler, Azerbaycan, Katar, Pakistan, NATO unsurlarının katılımı ile devam etmektedir. Anadolu Kartalı Eğitimlerinin amacı, harekata yönelik eğitim ihtiyacını karşılamak ve personelin harbe hazırlık seviyelerin artırmaktır. Çok şanslıyız ki 60'dan fazla hava unsurunun diğer unsurlardan etkilenemeyeceği Anadolu Kartalı Eğitim alanına sahibiz. Geçmiş yılların istatistikleri ve devam eden eğitimler göz önüne alındığında tatbikatın amacına ulaştığı kanaatindeyim. TSK'nın en önemli kuvvet çarpanı da sahip olduğumuz eğitimli ve nitelikli personelidir. Özverili ve titiz bir çalışma sonucunda planlanan eğitimler süresince tespit edilen eksiklerimizi tecrübelerimiz kadar önemlidir. Bu eksiklerinin bir sonraki dönemdeki eğitimlere eklenmesi tatbikatın temel amacıdır" ifadelerini kullandı.

'Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'

Anadolu Kartalı Eğitimi ile gerçek harekata benzetilmiş bir ortamda pilotların, hava savunma personellerinin ve kontrollerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekat şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılması amacıyla, her yıl milli veya uluslararası düzeyde Konya'da icra ediliyor.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden biri, Avrupa'da ise tek taktik eğitim merkezi. Tatbikat bölgesi 300'e 400 kilometre ebadında; Tuz Gölü ve çevresini kapsayan alandan oluşuyor. Eğitim merkezi, kuruluşundan bu yana toplamda 15 ülkenin katılımıyla, 24 dönemi uluslararası olmak üzere toplamda 43 eğitim dönemine ev sahipliği yaptı. Ayrıca toplamda 24 bin sortinin üzerinde uçuş gerçekleşti. - KONYA