"Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" 28 Kasım'da başlayacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" etkinliğinin 28 Kasım Perşembe günü ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda başlayacağını bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, 3 gün sürecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"na ilişkin bilgi verdi. Etkinliğin bu yılki temasının "Düğüm Çözülüyor" olarak belirlendiğini ifade eden Baran, tarihte "Gordion Düğümü" anlatısı olarak yerini alan ve "Düğümü çözenin tüm Asya'ya hakim olacağı" kehanetinden ilham alınarak bu temanın seçildiğini kaydetti.

Baran, markalaşma sürecinin üretimden başlayan bir düğüm çözme süreci olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları programında marka konusuna dair ne varsa konuşularak, gençlere marka bilinci aşılanacak ve marka üretimi teşvik edilecek. Markalaşma konusunda 3 gün boyunca Ankara'da yanacak bilgi meşalesi ışığının tüm Türkiye'yi aydınlatmasını ve markalaşma bilincinin yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne uluslararası alanda kendisi bir markadır. Türk markaları da Türkiye Cumhuriyeti markası üzerinde yükselecek."

Marka trenleri kaldırılacak

Baran, etkinlikler kapsamında 100'den fazla konferans, "keynote", panel yapılacağını, 250'den fazla yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağını aktardı. Ayrıca sergiler, imza günleri, "workshoplar", eğitimler, proje pazarı, fuaye etkinlikleri ve dinletiler yapılacağı bilgisini veren Baran, etkinlikten bir gün önce İstanbul, Eskişehir ve Konya'dan Ankara'ya "marka trenleri" kaldırılacağını bildirdi.

Baran, üniversite öğretim üyeleri ve danışmanların yolculuk yapacağı 3 ayrı trende sefer boyunca öğrencilere marka eğitimi verileceğini ifade etti.

"Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" etkinlik alanında Google gibi teknoloji firmalarının stantlarının yer alacağını belirten Baran, satranç gösterilerinin de yapılacağını kaydetti.

Etkinliklere katılmak isteyenler, "www.markabulusmalari.com.tr" adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.