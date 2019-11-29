Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda marka isimler konuştu

Ankara Ticaret Odasının (ATO) "Düğüm Çözülüyor" teması ile markalaşma bilinci oluşturmak ve Ankara'dan küresel markalar çıkmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşamaları'nın (UAMB) ilk gününde alanında marka olmuş isimler sahne aldı.



ATO Congresium'da gerçekleşen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın ilk gün konuşmacısı Monster Notebook CEO'su İlhan Yılmaz, "Canavarın Dünyaya Açılan Hikayesi" başlıklı sunumunda Monster Notebook'un Türkiye oyun bilgisayarı pazarındaki ilk 3 markadan birisi ve aynı zamanda Türkiye'nin en çok bilinen oyun bilgisayarı markası olduğunu aktardı.



Dünyada yaklaşık 1 milyar kişinin dijital oyun oynadığını kaydeden Yılmaz, "Türkiye, 30 milyon oyuncu sayısı ile bölgesinin birincisi, dünyada oyun pazarı gelirleri 152 milyar dolarla Hollywood'un gelirlerini aşmışken yazılım üretmek ve ihraç etmek Türkiye için en büyük fırsatlardan birisi olacaktır. Türkiye'den de bir dünya markası çıkabileceğini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Google Cloud Türkiye Ülke Direktörü Önder Güler, "Cloud'un Geleceği" konulu sunumunda endüstrilerin dijitalleştiğini belirterek, 2025 yılına kadar dünyadaki verilerin toplamının şu anki boyutunun 5 katından fazla büyüme göstereceğini belirtti. Bulut sistem hizmetlerinin artacağını kaydeden Güler, "Türkiye'nin daha az sermaye ve daha fazla katma değer sağlayabileceği bu alanda daha çok girişime destek vermesi gerekiyor" ifadelerini aktardı.



Dünyanın en genç girişimcisi



İlk yazdığı oyun ile Avrupa'daki en genç oyun geliştirici olan, dünyanın en genç seri girişimcilerinden Jordan Casey, "Yaşınızın Sizi Geri Çekmesine İzin Vermeyin" başlıklı konuşmasında henüz küçük bir çocukken başlayan başarı hikayesini katılımcılarla paylaşarak, "Gençlerin potansiyelinin anlaşılması ve karar vericilerle birlikte aynı masaya oturma şansını yakalaması için girişimci ruhla desteklenmeleri gerekiyor" ifadelerini kaydederek, oturumların ardından genç girişimcilerle toplantı yapıp deneyimlerini paylaştı.



Ekonomide düğümleri çözmek



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, "Ekonomide Düğümleri Çözmek" adlı konuşmasında dijital gelişmelerin geleceğin dünyasını, iş hayatını ve ekonomisini etkileyeceğini aktararak, "Günümüz parametreleri, geleceğin ihtiyaçları düşünülerek planlanmalıdır. Geçmişe dönük göstergelerle ekonomik başarı elde etmenin kıymeti yoktur. Geleceğin ekonomisini sürdürülebilir kılmak için topluma yayılabilecek ekonomik politikalar gerekiyor" aktarımında bulundu.



"Medyada marka olmak ve sürdürmek"



Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Medyada Marka Olmak, Korumak ve Sürdürmek" başlıklı oturumda izleyicilerle bir araya geldi. Medyada marka olmanın haberde güvenilirlikle ilişkili olduğunu anlatan Kartoğlu, "Gazeteci olayı 360 derece tüm yönleriyle görerek ele almalıdır. Habercinin yapacağı yanlış bilgi üretimi ile okuyucu farklı konumlandırmalar yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.



Müderrisoğlu ise medyada marka imajını kuvvetlendirmeye dikkat çektiği konuşmasında, "Marka değeri oluşturmak ve sürdürmek rekabetçi ortamda dayanıklılık gerektirir. Her şeyi standartlaştırmaya, kalıba dökmeye çalışıyoruz. Bunun yerine marka değerleri ile bütünleşip ne kadar farklılaşırsanız o ölçüde markanızı da kuvvetlendirirsiniz" ifadelerini kaydetti.



Gazeteciler Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz da "Medya ve Etik" başlığıyla izleyicilerin karşısına çıktı.



"Polisiye romanlar iyiliğe çağırır"



Yazar Ahmet Ümit, "Cinayet Romanlarında Düğüm Çözmek" başlıklı konuşmasında "Senaryoların dağıldığı, maskelerin düştüğü, rollerin paramparça olduğu an cinayet anıdır. Bir yazarın cinayet yazması ona iyiyle kötünün, alçaklıkla erdemin, yaratıcıkla yıkıcılığın kapışmasını anlatma fırsatı verir. Birçok büyük yazarın cinayet romanı yazması bundandır. İnsanları iyi polisiye romanlarla iyiliğe çağırabilirsiniz" ifadelerini kullanarak romanlarda düğümün çözüldüğü noktaları anlattı.



"Geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez"



Fütürist, Ekonomist ve Yazar Ufuk Tarhan, "Bestopya'ya Doğru" başlıklı sunumunda Leonardo da Vinci'nin Vitruvius Adamı'ndan esinlenerek isim verdiği T-İnsan modelinin donanımlı ve değişikliklere adapte olan bireyi yansıttığını bildirerek, "Geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Geleceğe uyumlanmak için T-İnsanlaşmalıyız. Gelecekte sürdürülebilir bir iş modeli yaratmak için her şeyi radara alarak gelecek ekseninde yaşamamız gerekiyor" ifadelerini aktardı.



Sunay Akın da uluslararası Ankara Marka Buluşmalarında



Şair, Yazar ve Müzeci Sunay Akın ise konuşmasında düğüm çözme konusunda Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong, uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin ve ilk defa uçmayı başaran Wright Kardeşler'den örnek verip, sorunların bilgi ve akılla çözülebileceğine dikkat çekerek, "Tarihte iz bırakan isimler karşısına çıkan düğümleri akıl ve cesaretle çözmüştür. Düğümleri çözmek için bize bilginin ışığı gerek" aktarımında bulundu.



Gazeteci Ayşe Arman, "Sakaweja, Bir İyilik Hareketi" başlıklı sunumunda Hindistan'da tanıştığı "Mala" adlı tahta kolyeleri üretme ve bir iyilik hareketi olarak projeleştirme sürecini anlattı. Arman, "Sakajewa adını verdiğimiz kolyelerle 36 sivil toplum kuruluşuna 1 milyon 800 bin lira kaynak oluşturduk" dedi.



UAMB'da Eğitim Fırtınası



Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın ilk günü, 11 ayrı salonda 40'ı aşkın başlıkla alanında yetkin isimler ve üniversite öğretim üyeleri tarafından verilen eğitimlerle adeta bir eğitim fırtınası estirildi. Bu eğitimler arasında, "Marka Cazibesi, İklim Değişikliği-Markanıza ve Size Etkisi, Siber Zorbalık, Üretimde Dijital Dönüşüm, Dijital Pazarda Tüketici Yolculuğu, Markanın Dijital Ortamda Evrimi, Doğrudan Pazarlamada Dijital Yaklaşımlar" gibi konular yer aldı.



ATO Başkanı Baran, yerli ve milli teknolojileri inceledi



Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları Congresium üst salonlarında konuşmacılar ve eğitimlerle devam ederken, fuar alanında da çeşitli etkinlikler yer aldı. Akıllı teknolojiler fuarında yerli ve milli üretim teknolojiler katılımcılara gösterilirken, gençler bilgisayar oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi. Satranç Müzesi'nin yer aldığı etkinlik alanında canlı satranç gösterileri de yapıldı. Katılımcıların sanal gerçeklik gözlüğü ile çok boyutlu dünyada vakit geçirdiği etkinlik alanında, akıllı robotlar da yer aldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerli ve milli teknolojileri incelediği etkinlik alanında, katılımcılarla sohbet ederek bilgi aldı.



Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, 30 Kasım akşamına kadar devam edecek. - ANKARA