Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi

Ankara Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın son gününde 40'ı aşkın başlıkta alanında yetkin isimler ve öğretim üyeleri tarafından eğitimler verildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Congresium Ankara'da "Düğüm Çözülüyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın son gününde, etkinlik alanını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda Başkanı Gürsel Baran ile ziyaret etti.

Gençlerin ilgi gösterdiği akıllı teknolojiler içeren bölümleri inceleyen Hisarcıklıoğlu, drone eğitimi alan bir katılımcıya sertifikasını takdim etti.

Etkinliğin son günü, 11 salonda 40'ı aşkın başlıkla alanında yetkin isimler ve öğretim üyeleri tarafından eğitimler verildi.