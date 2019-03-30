Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ne Sayılı Günler Kaldı
39 dakika önce
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen "36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen "36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali
" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde, Türkiye
'nin yetiştirdiği önemli sanatçılar başta olmak üzere Almanya
, Brezilya
, Estonya
, Fransa
, Gürcistan
, İspanya
, İtalya
ve Ukrayna
'dan klasik müzik, dans ve caz alanlarında seçkin örnekler sunacak 400'e yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.
4-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Ankara Müzik Festivalinde, farklı müzik türlerinin sunulacağı 10 etkinlik düzenlenecek.
Festivalin etkinliklerinde MEB Şura Salonu ile CSO ve Bilkent konser salonları kullanılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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