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Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başladı

6 saat önce

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Feniks Art Müzikal Tiyatro Topluluğunun "İlk Randevu Müzikali" ile başladı.

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başladı, System.String[]

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Feniks Art Müzikal Tiyatro Topluluğunun "İlk Randevu Müzikali" ile başladı.

Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Gürcistan'dan profesyonel ve amatör 29 tiyatro topluluğunun oyunlarını sergileyeceği festivalin açılış töreni, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı programda, "Onur Ödülü" tiyatro sanatçısı Mehmet Atay'a, "Emek Ödülü" de tiyatro sanatçısı ve festival danışma kurulu üyesi Mehmet Nurkut İlhan'a verildi.

TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Candansayar, yaptığı konuşmada, neredeyse çeyrek yüz yılı doldurmak üzere olduklarını belirterek, "Tiyatro gerçeği temsil etmiyor, gerçeğin yeniden inşa edilmesi için bize bir olanak ve cesaret veriyor. Umarım önümüzdeki 10 günde bu cesareti amatörden profesyonele bir arada hissederiz, bir arada sürdürürüz." dedi.

Yener Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı festivale katılacak tiyatro ve oyunlardan bazıları şöyle:

Çankaya Sahne " Sokrates'in Son Gecesi", İrfan Değirmenci "Anne Ben Artist Oldum", Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu "Dali'nin Kadınları", Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği "Göç'erken", Tiyatro Kasabası "Estepa! Ah Şu Çılgın Turgut Hoca", Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü "Başıbozuklar", Tüpraş Sek (Sosyal Etkinlik Kulübü) Tiyatro Kulübü "Cimri", Fareler Tiyatrosu "Krem Karamel", Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Sessizlik", Keçiören Semt Tiyatro Atölyesi "Çocuktu Gelin", Tiyatro Akademi "Guguk Kuşu", Kulis Sanat Tiyatrosu "Ödül", Mask-Kara Tiyatrosu "Kadın", Düş Kapanı Sanat Merkezi "O Kız Buraya Gelecek", Tiyatro Kafe "Fosforlu Cevriye".

Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivallerinden biri olarak bilinen Ankara Tiyatro Festivali, 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Mehmet Atay, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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