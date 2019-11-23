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Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başladı

6 saat önce

Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Gürcistan'dan profesyonel ve amatör 29 tiyatro topluluğunun oyunlarını sergileyeceği festivalin açılış töreni, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başladı, System.String[]

Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Gürcistan'dan profesyonel ve amatör 29 tiyatro topluluğunun oyunlarını sergileyeceği festivalin açılış töreni, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda sanatseverin katıldığı programda, "Onur Ödülü" tiyatro sanatçısı Mehmet Atay'a, "Emek Ödülü" de tiyatro sanatçısı ve festival danışma kurulu üyesi Mehmet Nurkut İlhan'a verildi.


TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Candansayar, yaptığı konuşmada, neredeyse çeyrek yüz yılı doldurmak üzere olduklarını belirterek, "Tiyatro gerçeği temsil etmiyor, gerçeğin yeniden inşa edilmesi için bize bir olanak ve cesaret veriyor. Umarım önümüzdeki 10 günde bu cesareti amatörden profesyonele bir arada hissederiz, bir arada sürdürürüz." dedi.


Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivallerinden biri olarak bilinen Ankara Tiyatro Festivali, 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Gürcistan, İstanbul, Ankara, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:06 
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