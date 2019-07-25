Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de
18 dakika önce
Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:58 Kaynak: AA
Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü'nün çekince ile birlikte onaylanması ile 6 Şubat'ta Brüksel
'de imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na Kuzey Makedonya
Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulundu.
Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı
tarafından yürütüleceği kaydedildi.
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