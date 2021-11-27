Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde çikolata ve şekerden elbiseler podyumda - Son Dakika

ANTALYA'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde 4 kadın manken, çikolata ve şekerden yapılan elbiselerle podyumda yürüdü. Her biri için 12 kilo çikolata kullanılan elbiseler, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Expo 2016 Fuar alanında 16 ülkeden 300'ün üzerinde yarışmacının katıldığı 2'nci Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde, birbirinden lezzetli yemekler ünlü şeflerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivalin en ilgi çekici etkinliği ise şeker ve çikolata defilesi oldu. Mankenler, tamamı çikolata ve şekerden yapılan elbiseleri giyerek podyumda yürüdü. Ziyaretçiler çikolata ve şeker elbiseli mankenleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

12 KİLO ÇİKOLATA KULLANILDI Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüreğir, çikolatadan elbise oluşturmanın oldukça zor olduğunu aktardı. Elbisenin imal sürecinde usta şeflerin görev aldığını belirten Yüreğir, "Vücut ısısını görünce eriyen bir formu var çikolatanın. Şeflerimiz çikolatayı çok başarılı işledi. 2 aydır çikolatalar üzerinde hem terzilik hem de ustalık yaptık. Çok fikir yürüttük. Çikolata defileleri normalde elbiseler üzerine küçük çikolatalar yapıştırılarak yapılıyordu. Bizimki tamamen farklı. Elbisenin tamamı çikolatadan yapıldı. Yapım aşamasında 30 kilodan fazla çikolata kullanıldı. Elbiseler ise 12-13 kilo arasında çikolata içeriyor" dedi.Yorucu olsa da elbiseyi giyebildiği için memnun olduğunu belirten Sanem Çağlayan , "Dünya çapında değerli şeflerle birlikte burada olmaktan memnunum. Şaka maksatlı bazı izleyiciler 'Bir parça alıp tadına bakabilir miyim?' diye sesleniyor. Tabi öyle bir şey mümkün değil" dedi.

Tuğçe Özalp ise, "Ağır ve güzel bir elbise. Çok yorucu ama çok güzel bir his. Tadına bakmadım ama yeniliyor. Çikolatayı da çok severim" diye konuştu.