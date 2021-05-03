Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Antalya'da bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeni sezon hazırlıkları için kum heykeltıraşlar çalışmalarına başladı.

Lara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festivalde, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de de "Dünya Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayan festival, bu yıl alana eklenen yeni heykellerle kapılarını açacak.

Çok sayıda yabancı kum heykeltıraş, Kovid-19 önlemleri altında belirli aralıklarla alana gelerek performanslarını sergileyecek. 10 bin tonu aşkın kum kullanılarak yapılacak heykellerin, bu yıl da ziyaretçilerini etkilemesi bekleniyor.

Kovid-19 nedeniyle bazı heykeltıraşların katılamadığı etkinlikte, Bulgaristan'dan gelen heykeltıraşlar Ani Zlateva ve Georgi Zlatev yeni heykellerin yapım çalışmasını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Ziyaretçiler hayali bir yolculuğa çıkarılacak

Festival direktörü Cem Karaca, AA muhabirine, festivallerinin kullanılan kum miktarı, yapılan heykel sayısı ve yılın 12 ayı açık olmasından dolayı dünyanın en büyük kum heykel etkinliklerinden biri olduğunu, bu yıl da bu markaya yakışır bir temayla kapıları açmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Uzayan salgın sürecinin başta kültür sanat etkinlikleri olmak üzere sosyal hayatı olumsuz etkilediğine değinen Karaca, "Dünyanın birçok kum heykel etkinliği iptal edilirken, biz gerekli salgın önlemlerini de alarak zor şartlar altında da olsa etkinliğimizi bu yıl da sürdüreceğiz." dedi.

Karaca, yeni yapılan heykellerde Atlantis şehrini ele alacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Başta Guinness Rekorlar Kitabına başvurduğumuz Keops Piramidi olmak üzere alanımızdaki bazı heykellerimizi muhafaza ederken, Atlantis temasını işlediğimiz yeni heykellerimizi de alanımızda ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız Yeni heykellerimizle ziyaretçilerimizi Atlantis şehrinin gizemli dünyasında hayali bir yolculuğa çıkaracağız. Hayal ürünü, fantastik heykellerin, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekeceğini umuyoruz. Heykeltıraşlarımız 19 Nisan'dan itibaren alandaki çalışmalarına başladı. Özellikle yapımı tamamlanan ve gerçek boyutlu olarak yapılan kambur balinanın büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Alanımızda yıkmadığımız heykellerimizde de onarım çalışmaları yapacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine geceleri atmosfere uygun aydınlatmalar ve müziklerle farklı bir deneyim yaşatmak istiyoruz."

"Kum heykel anlayışı, her şeyin bir gün yok olacağına dayanıyor"

Kum heykeltıraş Prof. Dr. Ani Zlateva, dünyada birçok kum heykel etkinliğine katıldığını, son yıllarda bu alanda çok sayıda etkinlik yapıldığını dile getirdi.

Kumun büyük heykelleri kısa sürede yapma fırsatı verdiğini anlatan Zlateva, bu nedenle keyifli bir alan olduğunu bildirdi.

Kumdan yapılan heykellerin bir süre sonra yıkılacağını bilerek yaptıklarını ancak bu durumun bir sanatçı olarak kendisini üzmediğini vurgulayan Zlateva, "Kum heykel anlayışı, her şeyin bir gün yok olacağına dayanıyor. Ben de zaten telefonumla fotoğraflayarak dijital ortamda eserimi ölümsüzleştiriyorum. Bu nedenle eserimin bir gün yıkılacak olmasından üzüntü duymuyorum." diye konuştu.