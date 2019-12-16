Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası ülke bazında birinci olduk - Son Dakika
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Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası ülke bazında birinci olduk

6 saat önce

Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 Ülkeden 1050 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.

Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası ülke bazında birinci olduk, System.String[]

Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 Ülkeden 1050 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.


Büyükler/ Gençler Bay ve Bayan kategorisinde 10 siklette Türk Milli Takımında yarışan Halis Avşar Spor Kulübü Sporcuları 1 altın 2 gümüş 7 bronz madalya alarak şampiyonaya veda etti


135 altın 140 gümüş 200 bronz madalya alarak ülke bazında ise birinci olduk.


Antalya, Aralık, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:23 
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