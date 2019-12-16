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Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası ülke bazında birinci olduk
6 saat önce
Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 Ülkeden 1050 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.
Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 Ülkeden 1050 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.
Büyükler/ Gençler Bay ve Bayan kategorisinde 10 siklette Türk Milli Takımında yarışan Halis Avşar Spor Kulübü Sporcuları 1 altın 2 gümüş 7 bronz madalya alarak şampiyonaya veda etti
135 altın 140 gümüş 200 bronz madalya alarak ülke bazında ise birinci olduk.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:23
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