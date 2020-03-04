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Uluslararası araştırma: Türkler artık daha fazla ifade ve basın özgürlüğü istiyor
6 saat önce
ABD’de faaliyet gösteren “Pew Resarch Center” tarafından düzenlenen ve farklı bölgelerden 38 ülkeyi kapsayan bir araştırma, düşünce ve basın özgürlüğü talebinin son 5 yılda en fazla arttığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ortaya koydu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren "Pew Resarch Center" tarafından düzenlenen ve farklı bölgelerden 34 ülkeyi kapsayan bir araştırma, düşünce ve basın özgürlüğü talebinin son 5 yılda en fazla arttığı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ortaya koydu.
Araştırmaya katılanlara, "ülkenizde hükümetin sansürü olmadan herkesin istediğini söylemesi ne kadar önemli?" sorusu yöneltildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:11
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