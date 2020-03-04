Uluslararası araştırma: Türkler artık daha fazla ifade ve basın özgürlüğü istiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uluslararası araştırma: Türkler artık daha fazla ifade ve basın özgürlüğü istiyor - Son Dakika Dünya

Uluslararası araştırma: Türkler artık daha fazla ifade ve basın özgürlüğü istiyor

6 saat önce

ABD’de faaliyet gösteren “Pew Resarch Center” tarafından düzenlenen ve farklı bölgelerden 38 ülkeyi kapsayan bir araştırma, düşünce ve basın özgürlüğü talebinin son 5 yılda en fazla arttığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ortaya koydu.

Uluslararası araştırma: Türkler artık daha fazla ifade ve basın özgürlüğü istiyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren "Pew Resarch Center" tarafından düzenlenen ve farklı bölgelerden 34 ülkeyi kapsayan bir araştırma, düşünce ve basın özgürlüğü talebinin son 5 yılda en fazla arttığı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ortaya koydu.


Araştırmaya katılanlara, "ülkenizde hükümetin sansürü olmadan herkesin istediğini söylemesi ne kadar önemli?" sorusu yöneltildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:11 
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