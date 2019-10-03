Iğdır Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu başladı.

Karaağaç Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılış konuşmasını, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir yaptı.

Demir, 4. nesil üniversitelerin artık bilim ve Ar-Ge'ye yönelmesi gerektiğini belirterek, "Bunu da bir iş birliği içerisinde yürütmek önemli. Artık bilgiyi ürüne çevirmenin zamanı geldi. Kimya endüstrisinin önemini çok iyi anlamalıyız. Ar-Ge'den Ür-Ge'ye geçmenin tam zamanı, üretime önem vermemiz ve endüstriye katkı sağlamamız gerekiyor." dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi de 2019 yılında Iğdır Üniversitesi olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kozmetik Teknolojisi Programı kurduklarını, 2020'de öğrenci alımını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Çelebi, "Bu program kapsamında amacımız dünya ile aynı doğrultuda görev, iş ve becerilerine sahip teknik eleman yetiştirmek, sektöre kozmetik teknikeri tanımını yerleştirmek, sektörden gelen istek doğrultusunda sektör çalışanlarına, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

"Iğdır gerek coğrafyası gerek yaşamını sürdüren yerel halkın kozmopolit oluşu yönünden bu programın açılması açısından uygun bir şehrimizdir." diyen Çelebi, "Üniversitemizin öncülük ettiği ve şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz sempozyum, bu uygulamaların öncüsü olacaktır." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından, Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun konuşmasıyla başlayan ilk oturumda, Aromaterapist Dr. Rana Babaç Çelebi ve Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi konuşmacılara plaket takdim etti.

Sempozyum, 3 gün sürecek ve 14 oturum ile poster sunumlarının ardından Iğdır ve Kars gezisiyle sona erecek.