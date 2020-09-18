Uluslararası Asansör Fuarı Mart 2021'de yapılacak - Son Dakika

Uluslararası Asansör Fuarı Mart 2021'de yapılacak

Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı 25-28 Mart 2021 tarihleri arasında Tüyap Beylikdüzü'nde düzenlenecek.

Uluslararası Asansör Fuarı Mart 2021'de yapılacak, System.String[]

Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı 25-28 Mart 2021 tarihleri arasında Tüyap Beylikdüzü'nde düzenlenecek.

Fuarı düzenleyen Tarsus Turkey'den yapılan açıklamaya göre, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği'nin (AYSAD) desteğiyle 25 – 28 Mart 2021 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleşecek Uluslararası Asansör İstanbul'un 17'nci buluşmasına, Anadolu'dan en çok katılım 23 firmayla Konya, 11 firmayla Ankara ve 9 firmayla Kocaeli'den olacak.

Uluslararası Asansör İstanbul 2021, asansöre dair tüm ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojilere ev sahipliği yapacak. Fuarda, makine ve motor sistemlerinden kumanda sistemlerine, sinyalizasyondan elektronik sistemlere, kabin ve karkaslara, kat ve kabin kapılarından raylara, askı halatlarından işaret ve etiketlemeye, yürüyen merdiven ve yollardan tamamlayıcı ekipmanlara kadar binlerce ürün bir arada sergilenecek.

Ayrıca Asansör İstanbul'da, virüs bulaşma riskini en aza indirmeye yardımcı temassız çağrı sistemiyle çalışan asansörlerden, bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyen çözümlere, kendi kendini temizleyen kabinlerden, buton yerine hologram teknolojilerine sahip asansörlere kadar farklı çözümler de ziyaretçilerle buluşacak.

"Asansör İstanbul, şu an alanında ülkemizin, küresel ölçekteki lider fuar markası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, dünya asansör sektörünün büyük bir heyecanla beklediği fuarın hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüklerini belirtti.

Bozkurt, Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı'nı alanında dünyanın en büyük üç organizasyonu arasına sokmayı başardıklarını ifade ederek, "Bugüne kadarki tüm buluşmaların rekorunu kıran Asansör İstanbul, şu an alanında ülkemizin, küresel ölçekteki lider fuar markası." ifadelerini kullandı.

Türkiye liderliğinden dünya liderliğine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"8 salonda birden gerçekleştireceğimiz Uluslararası Asansör İstanbul'a yurt içi ve yurt dışından katılımlar, online ziyaretçi kayıtları, satın alma heyetleriyle görüşmeler ve fuar kapsamında ilk kez devreye alınan uygulamalardan birisi olan Overseas Buyer Programı'na yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Overseas Buyer Programı sayesinde, asansör ve yürüyen merdiven sektörünün dünya genelindeki büyük satın almacılarını İstanbul'a getireceğiz. Katılımcı firmalarımız, standlarına kadar gelen bu nitelikli satın almacılarla, yeni iş birlikleri ve ticaret anlaşmaları yaparak yeni satış anlaşmaları yapabilecekler."

Beylikdüzü, İstanbul, Tüyap, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Asansör Fuarı Mart 2021'de yapılacak - Son Dakika Ekonomi

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