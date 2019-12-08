Uluslararası aşıklar şöleni'ne ümraniye ev sahipliği yaptı

Ümraniye, Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne ev sahipliği yaptı

Osman Bakır/ İSTANBUL, (DHA) ? ÜMRANİYE Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Aşıklar Şöleni, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Şölene birçok aşık bağlamalarıyla katıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen 1.Uluslararası Aşıklar Şöleni, Ümraniye Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediyenin katkılarıyla düzenlenen Şölene katılan aşıklar, bağlamalarıyla izleyenleri coşturdu. Aşık geleneğinin kaybolmaması, ilerleyen nesillere aktarılması amacıyla organize edilen şölende 15 aşık hünerlerini gösterdi. İran ve Azerbaycan'dan da aşıkların yer aldığı şölene Ümraniye Belediye Başkan Yarımcısı Mesut Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DAHA BÜYÜK ORGANİZASYONLAR YAPACAĞIZ'

Açılış konuşması yapan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, aşıklara destek olmak için bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi. İlerleyen zamanlarda daha büyük organizasyonla şöleni yapmak istediklerini de söyleyen Başkan Yardımcısı Özdemir, 'Aşık Erzade Üstat, bu programı gerçekleştirmek için bize bir teklifte bulundu. Bunu 'Uluslararası' yapalım dedi, İran'dan ve Azerbaycan'dan aşıklarımıza da burada yer verdi. Böyle teveccüh olduğu müddetçe, bizlerde şunun müjdesini veriyoruz; inşallah daha büyük salonlarda, daha büyük organizasyonlarda biz bu programları yaparız? dedi.

'MÜZİK KÜLTÜRÜN EN ÖNEMLİ TAŞIYICISI'

Sözlerine müziğin kültürün taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak devam eden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, 'Müzik kültürün en önemli taşıyıcısı diyorum. 'Kültürümüz', 'kimliğimiz' diyoruz. Bunu geçmişten alıyoruz. Bunun en iyi taşıyıcısı müzik oluyor. Kitaplardan geçmişte neler olduğunu anlayabiliyoruz. Mimari eserlerden anlayabildiğimiz kadarıyla ve üstatların anlattıkları kadarıyla anlayabiliyoruz. Ama içerisinde duygu, yaşamımız, özlemlerimiz, haykırışlarımız, öfkemiz, sevincimiz, bütün duygularımız ve geçmişimizi ifade eden müziktir. Ama onlar içerisinde en önemlisi de aşıklar ve onların söylenceleridir' ifadelerini kullandı.

'YİRMİ YILDIR İLK KEZ DÜZENLENİYOR'

Organizasyonu düzenleyen Aşık Erzade Kapan, uzun zaman sonra aşık programını gerçekleştirdikleri için Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür etti. Uluslararası katılımın sağlandığını da söyleyen Kapan, 'Bu organizasyonu Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın sayesinde yaptık. Aşıklar programı yirmi yıldır ilk kez düzenleniyor. Yirmi yıldır yapılmıyordu Ümraniye'de. İsmet Başkanımız geldi ve ilkini başlattık. Uluslararası katılım söz konusu, Türkiye'nin her tarafından, İran'dan ve Azerbaycan'dan aşıklarımız var' dedi.

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