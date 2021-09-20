Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Gala Konser" ile kapanış yapacak - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Gala Konser" ile kapanışını gerçekleştirecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali boyunca sahnelenen ve beğeni toplayan "IV.Murat", "Madama Butterfly" operaları, "3 Soprano-3 Tenor" konseri ve "Pandemic" balesinden sonra "Gala Konser" ile kapanış yapılacak.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 23 Eylül Perşembe saat 21.00'de gerçekleşecek konserde, Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları sopranolar Burcu Uyar, Deniz Yetim, Görkem Ezgi Yıldırım, Nurdan Küçükekmekçi, mezzo-soprano Ezgi Karakaya, tenor Cenk Bıyık ve baritonlar Gürhan Gürgen ve Umut Tarık Akça sahnede olacak.

Orkestra şefi Zdravko Georgiev Lazarov yönetiminde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konser, Verdi, Donizetti, Beethoven, Bizet, Lehar, Bellini gibi dünyaca ünlü opera bestecilerinin en seçkin eserlerinden parçalarla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Festival biletleri www.biletinial.com adresinden ve bilet satış noktalarından temin edilebilecek.